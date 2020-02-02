العناني : نخطط لزيادة السياح لـ 30 مليون ولجنة وزارية لحل مشاكل القطاع

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن الوزارة تخطط لزيادة عدد السائحين الى 30 مليون شخص ، بمعدلات صرف عالية منهم لزيادة إيرادات الدولة ، مشيرا الى أن هناك تحسن وتعافي في القطاع بعد عودة الطيران الإنجليزي ومناقشات مع الروس لعودة الطيران المباشر.

وأضاف في لقاء له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن جميع السائحين في مصر آمينين من فيروس كورونا بمن فيهم السياح الصينيين مشيرا الى أنهم يعملون مع وزارة الصحة لتأمين السياح.

وتابع العناني بأن الرئيس صدق على تشكيل لجنة وزارية للسياحة لحل مشاكل القطاع برئاسة مجلس الوزارء وتضم السياحة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والداخلية ، كما سيتم لأول مرة ربط شرم الشيخ والغردقة بالأقصر من خلال خطوط طيران .