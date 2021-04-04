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العناني: موكب المومياوات فكرة شخصية وحلم تحقق والقهاوي كانت تذيع الاحتفالية دون المباريات (فيديو)

أوضح أن الفريق المشارك فى فاعلية نقل المومياوات سيشارك فى الفاعليات القادمة
محمد مجدي 10:10 م, الأحد, 4 أبريل 21 10:10 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، أن فكرة موكب المومياوات كانت فكرة شخصية وحلم كان يتمني أن يتحقق، قائلا: “الحمد لله إن الحلم تحقق بالشكل ده ، كما أن نقل المومياوات الملكية وضعت على الوزارة مسؤولية كبيرة للغاية”.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة” “الجميع يسألنى ماذا سأفعل فى طريق الكباش وافتتاح المتحف الكبير وافتتاح قناع توت غنخ أمون”، مؤكدا أنه سيتم تنظيم احتفالات كبري في كل تلك الفعاليات .

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وأضاف العنانى ، أن الفريق المشارك فى فاعلية نقل المومياوات سيشارك فى الفاعليات القادمة، كما أن أغلب الرسائل التى تلقاها من ثلاث أحرف وهى فخر ، وهذا هو نفس الأمر الذى أعلن عنه عبر وسائل الإعلام منذ أسابيع أنه سيقدم شئ كله هيبة واحترام .

وأشار العناني ، إلي أن الشائعات التى نالت من الفاعلية بالسلب قبل عرضها ، كان يوم أمس خلال احتفالية الموكب هي الرد الرادع على كل تلك الشائعات ، مؤكدا أنه لن يتم فعل شئ يهين الآثار المصرية والدولة المصرية وحضارتها من قريب أو بعيد .

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وقال العناني : “القهاوي كانت بتذيع موكب المومياوات و ليس المباريات، واكتر حاجة توحد الشعب المصري هي آثار مصر” .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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