العناني: مفاوضات مع الجماعة اليهودية لافتتاح معبد الإسكندرية

مدحت إسماعيلقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه يجري مفاوضات مع الجماعة اليهودية، لافتتاح المعبد اليهودي فى الإسكندرية، لافتًا إلى أن الوزارة ستنفذ بعض أعمال التطوير فى منطقة المعبد.جاءت تصريحات الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بمشاركة عدد كبير من قيادات الوزا

مدحت إسماعيل

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه يجري مفاوضات مع الجماعة اليهودية، لافتتاح المعبد اليهودي فى الإسكندرية، لافتًا إلى أن الوزارة ستنفذ بعض أعمال التطوير فى منطقة المعبد.

جاءت تصريحات الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بمشاركة عدد كبير من قيادات الوزارة.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح حزمة من المشروعات منها، متحف الصعيد في قصر المنيل، إلى جانب متخف تل بساطة في الشرقية، والمتحف الوطني للحضارة الفرعونية، بجانب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى تطويرات الجامع الأزهر، بعد ما أصبح مكان يدعو للفخر.