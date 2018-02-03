العناني: كشف أثري جديد بهضبة الأهرامات

دعاء محمود قال خالد العناني، وزير الآثار، إن اكتشاف مقبرة لسيدة تدعي "حتبت" كانت من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي، خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، أثناء أعمال التنقيب الأثري التي قامت به البعثة المصرية في الجبانة…

دعاء محمود



قال خالد العناني، وزير الآثار، إن اكتشاف مقبرة لسيدة تدعي “حتبت” كانت من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي، خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، أثناء أعمال التنقيب الأثري التي قامت به البعثة المصرية في الجبانة الغربية بمنطقة آثار الجيزة، برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وتضم جبانة الجيزة الغربية مقابر لكبار الموظفين من الدولة القديمة عثر عليهم بواسطة البعثات الأثرية السابقة، التي توالت علي الجبانة منذ عام 1842.

وتحمل مقبرة “حتبت” جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية، وتتكون من مدخل يؤدي إلى مقصورة على شكل حرف “L” بها حوض للتطهير حفر عليه أسماء صاحبة المقبرة، وألقابها منها الكاهنة وأحد كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي.



وفي نهاية ممر المقصورة من الناحية الغربية يوجد مدخل به درج إصطف علي جانبيه حامل للبخور والقرابين، يؤدي إلى حجرة صغيرة بها ناووس كان يوجد به تمثال لصاحبة المقبرة لم يتم العثور عليه حتى الآن، وبأرضية المقصورة يوجد مائدة صغيرة للقرابين.

وزُينت جدران المقبرة بمناظر ملونة تصور “حتبت” في وضع الوقوف تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، ومناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن، ومناظر للرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات.

وتظهر صاحبة المقبرة في مناظر أخرى، وهي جالسة أمام مائدة للقرابين تستقبل القرابين المقدمة من أبنائها.

ويوجد على أحد جدران المقبرة مناظر متميزة لقردين، وكانت القردة حيوانات مستأنسة في ذلك الوقت.

ويصور المنظر الأول قرد يجمع ثمار الفاكهة، وشوهد داخل مقبرة “خنوم حتب الثاني” بمنطقة بني حسن الأثرية في محافظة المنيا، والتي ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشر من الدولة الوسطى.



والمنظر الآخر يصور أحد القردة وهو يرقص مع فرقة موسيقية كاملة، وهو منظر مميز ويوجد مثله بمقبرة “كا عبر” بمنطقة أثار سقارة من عصر الأسرة الخامسة، وفيه يظهر القرد مع عازف قيثارة وحيد وليس مع فرقة موسيقية كاملة.



جدير بالذكر أن البعثة الأثرية كانت قد بدأ أعمال التنقيب الأثري في أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي، وقد تم ترقيم المقبرة الجديدة برقم ” G 9000″ للحفاظ على مسلسل الأرقام للمقابر الموجودة بالمنطقة.