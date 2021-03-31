لايف

العناني: فعالية نقل الـ 22 مومياء 90 دقيقة وتشمل أوبرا وأغنية وفيلم (فيديو)‎

سيتم نقل الفعالية من خلال 220 قناة محلية وعربية وأجنبية .
محمد مجدي 12:47 ص, الخميس, 1 أبريل 21 12:47 ص, الخميس, 1 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن فعالية نقل موكب المومياوات سيستغرق 90 دقيقة ، والمكان الوحيد لمشاهدتها هي شاشات التلفزيون في المنزل حيث سيتم نقل الفعالية من خلال 220 قناة محلية وعربية وأجنبية .

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، أن الفعالية ستضم الموكب الذي يوجد به المومياوات وحفلة فنية في مسرح و فنانين يتحدثون من مواقع أثرية مختلفة.

اقرأ أيضا  متحدث الوزراء: حادث قطاري سوهاج جاء في وقت تضخ فيه الدولة أموالًا طائلة لتطوير قطاع النقل (فيديو)

واضاف العناني ، أن شاشات العرض سيتم من خلالها عرض ميدان التحرير بعد تطويره ثم المتحف المصري في التحرير ثم المتحف الكبير ثم الاقصر ثم الهرم ثم ابو الهول .

وتابع العناني ، أنه سيتم بعد ذلك عرض أوبرا ثم أغنية ثم عرض فيلم ، ثم الرجوع مرة أخري إلي العرض الخاص بالموكب ثم عمل موسيقي وهكذا .

اقرأ أيضا  السيسي للأمم المتحدة: مصر تدعم مبادرتي تجميد عبء خدمة الدين وزيادة حقوق السحب للدول النامية

ولفت العناني إلى أنه متواجد أمام شاشة العرض و يري ثاني أقدم هيكل عظمي تم العثور عليه في مصر، وعصور ما قبل التاريخ ، و الخديوي اسماعيل، و كسوة الكعبة، و منبر، و أيقونة مسيحية، و توراة يهودية، و موزاييك من الإسكندرية ، وتحتمس الثالث .

واكد العناني ، أن جميع أجهزة الدولة تساهم في حدث نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، لإظهار مصر بشكل حضاري.

اقرأ أيضا  دراسة: الخلايا «التائية» تقي من السلالات الجديدة لفيروس كورونا

وقال العناني ،إن بعض القنوات طلبت نقل الحدث حصريا لكن الوزارة رفضت ذلك، باعتبار مشاهدة الفعالية حق لكل المصريين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

المال - خاص 12:49 ص, الخميس, 1 أبريل 21

انتشال سيارة تقل أسرة من مياه قناة السويس في بورسعيد.. ومصرع طفل

أماني العزازي 12:26 ص, الخميس, 1 أبريل 21

وزيرة الصحة: مصر تستقبل 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

المرسي عزت 11:46 م, الأربعاء, 31 مارس 21

ضبط المتسبب في اصطدام قطار بسيارة نقل في العامرية بالإسكندرية

أماني عوض 10:15 م, الأربعاء, 31 مارس 21

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة في المرج

أماني عوض 9:53 م, الأربعاء, 31 مارس 21

لأول مرة .. وزيرة التخطيط تشارك في لقاء على «كلوب هاوس»

عصام عميرة 7:36 م, الأربعاء, 31 مارس 21