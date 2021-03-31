العناني: فعالية نقل الـ 22 مومياء 90 دقيقة وتشمل أوبرا وأغنية وفيلم (فيديو)‎

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن فعالية نقل موكب المومياوات سيستغرق 90 دقيقة ، والمكان الوحيد لمشاهدتها هي شاشات التلفزيون في المنزل حيث سيتم نقل الفعالية من خلال 220 قناة محلية وعربية وأجنبية .

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، أن الفعالية ستضم الموكب الذي يوجد به المومياوات وحفلة فنية في مسرح و فنانين يتحدثون من مواقع أثرية مختلفة.

واضاف العناني ، أن شاشات العرض سيتم من خلالها عرض ميدان التحرير بعد تطويره ثم المتحف المصري في التحرير ثم المتحف الكبير ثم الاقصر ثم الهرم ثم ابو الهول .

وتابع العناني ، أنه سيتم بعد ذلك عرض أوبرا ثم أغنية ثم عرض فيلم ، ثم الرجوع مرة أخري إلي العرض الخاص بالموكب ثم عمل موسيقي وهكذا .

ولفت العناني إلى أنه متواجد أمام شاشة العرض و يري ثاني أقدم هيكل عظمي تم العثور عليه في مصر، وعصور ما قبل التاريخ ، و الخديوي اسماعيل، و كسوة الكعبة، و منبر، و أيقونة مسيحية، و توراة يهودية، و موزاييك من الإسكندرية ، وتحتمس الثالث .

واكد العناني ، أن جميع أجهزة الدولة تساهم في حدث نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، لإظهار مصر بشكل حضاري.

وقال العناني ،إن بعض القنوات طلبت نقل الحدث حصريا لكن الوزارة رفضت ذلك، باعتبار مشاهدة الفعالية حق لكل المصريين.