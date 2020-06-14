العناني: فتح السياحة الخارجية لجميع المقاصد المصرية مرهون بالوضع الصحي

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الوضع الصحي لمصر يمثل أولوية قصوى، بدليل أنه عندما اتخذ قرار بفتح الباب للسياحة تم استئنافها في المحافظات الأقل رصدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهي: جنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح.

وأضاف الوزير في مداخلة في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدول لما شافت إجراءاتنا الاحترازية لم يضعوا أي شروط إضافية.

متابعاً أن هناك تساؤلات من جانبهم عن القدرة الصحية للمدن السياحية وعدد الأسرة، إضافة إلي كيفية التعامل مع المصابين.

ولفت إلى أن كل الأسواق وبشكل رئيسي دول الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قراراً صريحًا بالسماح لمواطنيهم بالسفر إلي خارج دول الاتحاد، وكذلك الأمر بالنسبة لدول الخليج، قائلاً: “الموضوع كله مالوش كتالوج”، ولكن رغم ذلك كل دول المنطقة في حوض البحر المتوسط أعلنوا عن فتح السياحة.

على صعيد أخر، نوه العناني بأن أي فندق يخالف ضوابط السلامة الصحية سيتم إيقاف نشاطه وسحب ترخيص مدير المنشآة في يومها.

مشيراً إلي أنه تم اتخاذ هذا الإجراء مع أحد المنتجعات السياحية بالغردقة بعد إقامة حفل جماعي لنزلائه.

وكان الوزير أصدر اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول عن إدارة هذا المنتجع.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قد أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحي وذلك بعد أن أثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.