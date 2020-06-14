العناني: غير مسموح للسائحين بالتنقل خارج جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه غير مسموح للسائحين الوافدين لمصر بالتنقل خارج الـ3 محافظات التي تم الإعلان عن استئناف الحركة السياحية الوافدة إليهم، بداية من شهر يوليو القادم، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأضاف الوزير في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه سيتم استقبال الرحلات عبر الطيران العارض، قائلًا ” لا نتوقع قدوم عشرات الآلاف من السائحين، ولكن نعلن استعدادنا لاستقبالهم، وذلك في ظروف آمنة وبضوابط وفقًا للمعايير العالمية، بعد تجربة شهر ونصف من فتح السياحة الداخلية”.

وتابع العناني أن مصر مستعدة لاستقبال السائحين مع ملاحظة أن الأمر سيستغرق وقتًا، خاصة أن السائحين أنفسهم خارجين من أزمة اقتصادية، قائلاً وهل بلادهم هتسمح بالسفر أم لا، وهل منظمو الرحلات السياحية سيوافقون على إقلاع طائرة غير كاملة العدد أم لا؟، منوهاً بأنه لذلك تم اتخاذ قرارات لتحفيز الطيران والسياحة.

وقدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والطيران والبترول، مجموعة كبيرة من الحوافز للسائحين ومنظمي الرحلات فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، تشجعيًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة.

وشملت هذه الإجراءات، إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر المقبل.

كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد

ومنحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض 20% أيضًا على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن منح تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، كما أقرت الوزارة تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يومًا.