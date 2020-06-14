العناني : عودة السائحين ليس قرارًا مصريًا فقط ومرتبط بمنظمي الرحلات والدول المصدرة

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر بداية من شهر يوليو المقبل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات هي: جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه المحافظات لأنها ساحلية، وتبعد عن التجمعات السكنية، كما تشهد الأقل رصدًا في الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن ضوابط واشتراطات عودة السياحة والطيران بمقر وزارة الإعلام، أن قدوم السائحين لمصر ليس قرارًا مصريًا فقط، وإنما يرتبط أيضًا بقرارات الدول المصدرة للسياحة للمقصد المصري ومنظمي الرحلات الذين نتواصل معهم بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استعادة الحركة السياحية.

ونوه العناني بأنه تم وضع ضوابط للمنشآت الفندقية لاستقبال الزائرين، أبرزها: عدم فتح أي فندق واستقباله للزائرين بدون الحصول علي ترخيص من وزارتي السياحة والآثار والصحة وغرفة الفنادق.

وتابع أن الضوابط شملت أيضاً زيادة المسافات بين الكراسى فى المطاعم الموجود بالفنادق، إضافة إلى عدم السماح بالأوبن بوفيه وإقامة الحفلات وتقديم الشيشة، وقياس درجة حرارة رواد المطاعم قبل الدخول، وتقديم المأكولات فى أطباق بلاستيك قدر المستطاع وإزالة المفارش الورق.

وأشار إلي أن الفوج السياحي لن يتجاوز أكثر من 25 فردًا لحين إشعار آخر، مع قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين.

كما سيتم السماح بدخول 200 زائر لزيارة المتاحف الكبرى كحد أقصى فى الساعة مثل متحف التحرير و 100 زائر فى المتاحف الأخرى.