العناني عن عودة السياحة الداخلية: الإقامة في الغردقة أو شرم الشيخ أقل خطورة من المدن

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الإقامة في المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ أكثر صحة قائلاً:” أنا واثق في الظروف دي أن الإقامة في مدينة ساحلية زي شرم الغردقة هيكون أكثر صحة وأقل خطورة من التكدس اللي ممكن نشوفه في المدن الكبرى الساعة 12 الظهر”.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، إنه من يثبت من الفنادق خلال الفترة من 15 مايو حتي 31 مايو أنه استطاع الالتزام بضوابط الإقامة في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية في هذه الحالة ممكن يصل العدد لنسبة 50 % بدلاً من 25% من الطاقة الاستعابية للفندق.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا أمس الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية ، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم اعتماد عدد ضوابط للإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، ولكونه مورد من موارد الدولة.

ولفت إلي أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس ” كورونا”، وذلك في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.