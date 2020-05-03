العناني عن عودة السياحة الداخلية : أرخص سعر لتذكرة الطيران والإقامة بالفنادق

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هناك قواعد تم تدشينها فيما يخص الطيران والنزلاء بعد قرار عودة السياحة الداخلية والتي تتضمن الكشف عند الوصول وللعاملين، وفي المطاعم والمطابخ والمغاسل وصالات الالعاب الرياضية والشواطئ.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنه تم استحداث براند جديد لفندق صحي، مؤكداً أن كل فندق لابد وأن يكون لديه هذه العلامة حتي يستطيع استقبال النزلاء.

وقال الوزير: “بالنسبة للطيران أول حاجة التعامل عند الكاونتر لن يكون هناك تعامل باليد وهيكون فيه تعقيم للشنط، وهنفضي الكرسي اللي في النص لأن مفيش اتنين هيقعدوا جنب بعض في طيارة، وتعقيم الشنط عند الوصول”.

وتابع أنه سيتم قياس درجة حرارة النزلاء عند الوصول للفنادق بالإضافة إلي ملئ بيانات النزلاء بالكمبيوتر أو عبر قلم بلاستيكي للاستخدام مرة واحدة.

وبسؤاله هل ستنعكس تكاليف تلك الإجراءات على تذاكر الطيران وأسعار الإقامة في الفنادق، قال الوزير: “التوجيهات واضحة جدا الفترة دي مش عاوزين فيها مكسب، هتبقى كل حاجة بسعر التكلفة، أرخص سعر ممكن هيتعمل للطيران”.

وأضاف الوزير “نفس الحكاية بالنسبة للفنادق كل أصحاب الفنادق قالولي احنا مش جايين نكسب هي بمثابة عودة بشكل منضبط بالتدريج علشان تبدأ السياحة الداخلية تتحرك ثم بعد ذلك السياحة الخارجية حينما يتم الاتفاق مع الدول المصدرة للسياحة على عودة السائحين لمصر مرة أخرى، وإحنا مش مستعجلين خالص لأن الأهم بالنسبة لنا من الأول هو صحة المواطن”.