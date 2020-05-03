استثمار

العناني عن عودة السياحة الخارجية : مش مستعجلين وفي دول بعتت تستفسر هنعود إمتى

قال العناني إنه في حال بدء العودة في السياحة الخارجية فسيتم وضع ضوابط مثل عدم السماح لأى سائح بركوب الطائرة ودخول البلاد إلا بوجود شهادة خلو من الفيروس من خلال تحليل حديث للفيروس لم يمر عليه 48 ساعة.
أحمد صبري 1:38 ص, الأثنين, 4 مايو 20 1:38 ص, الأثنين, 4 مايو 20

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الدولة ليست في عجلة من أمرها لفتح السياحة الخارجية إلا بعد استقرار الأوضاع التى تمر بها مصر والعالم والتى تتمثل في جائحة كورونا والتى أودت بحياة الآلاف حول العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد عن موعد فتح السياحة الخارجية : قرار العودة ليس قرارا مصريا ولايوجد ارشادات في الوقت الحالى لكن إحنا مش مستعجلين ولولقينا الأمور استقرت هنبدأ بالتدريج مثلما حدث في السياحة الداخلية.

وأكد أن هناك دول أرسلت للحكومة تستفسر منها عن موعد تخفيف اجراءات فتح البلاد لاستقبال السياحة الخارحية فتم الرد أنه لاتوجد ارشادات حالية موضحا أن مصر من أول الدول التى أوقفت السياحة للحفاظ على العاملين بالسياحة .

وقال العناني إنه في حال بدء العودة في السياحة الخارجية فسيتم وضع ضوابط مثل عدم السماح لأى سائح بركوب الطائرة ودخول البلاد إلا بوجود شهادة خلو من الفيروس من خلال تحليل حديث للفيروس لم يمر عليه 48 ساعة.

وأكد أن مصر تأثرت بشكل كبير من أزمة كورونا حيث تكدبت خسائر وصلت شهريا لمليار جنيه مصرى وستمد الأزمة لعد شهور حتى العودة عما كانت عليه .

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بقلم أحمد صبري

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