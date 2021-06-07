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العناني عن المتحف الكبير: هيكون أجمل عرض متحفي شوفته في حياتي ومفاجأة ضخمة مصر هتشوفها (فيديو)

أكد أن هناك فريق عمل وطني محترم يعمل على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
محمد مجدي 1:09 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21 1:09 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن العرض المتحفي الذي سيشهده المتحف المصري الكبير سيكون أجمل رآه في حياته، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة ضخمة تراها مصر.ر هتشوفها (فيديو)

وقال إن “المتحف المصري الكبير يشمل تطوير مبني وأثر وإدارة وتكنولوجيا وعرض متحفي ومنطقة محيطة ، ويتم العمل بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وأضاف العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر: “أنا زورت المتحف ولأول مرة سيتم عرض أثار توت عنخ آمون على مساحة 7 آلاف متر مربع”.

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وأضاف العناني أنه تم تثبيت 107 فاترينة من أفضل فتارين العالم وتم الانتهاء من وضع الآثار في 60% من الفتارين ، وتم غلق 65 فاترينه لحين فتحها في العرض.

وأضاف: “المتحف المصري يضم أجمل قاعة عرض متحفي شوفتها في حياتي و مفاجأة ضخمة مصر هتشوفها”.

وتابع العناني : مطلوب منى حاجة أعظم من موكب المومياوات ، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل وطني محترم يعمل على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كما أنه لن ينشر أي صورة من داخل قاعات المتحف المصري الكبير خاصة قاعة توت عنخ آمون من أجل إبهار العالم كله بها .

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وأشار العناني إلى أنه سوف يتم الانتهاء من المتحف المصري الكبير هندسيا ويتم افتتاح المتحف المصري الكبير بعد انحسار جائحة كورونا في العالم حتي نتمكن من دعوة عدد كبير من الرؤساء والملوك والشخصيات العالمية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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