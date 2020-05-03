العناني عن السياحة الخارجية : لن تعود بدون ضوابط أولها شهادة تحليل كورونا

أكد أنه لم يتخذ قرارا بشأن الشواطئ العامة والخاصة

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه تلقي العديد من الطلبات من قبل دول كبري للاستفسار عن موعد استقبال مصر للسائحين، قائلا” في دول كتير بعتتلي طلبات يسألونا تقدروا تستقبلوا سائحينا من امتى”.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنه في حال عادت السياحة الخارجية سيكون هناك ضوابط إضافية منها شهادات صحية معتمدة وتحليل PCR.

وقال الوزير: مش مستعجلين خالص على عودة السياحة الخارجية رغم أن جالي طلبات بالفعل من دول كبرى، ومافتكرش اننا هنعمل حاجة في يونيو بالنسبة للسياحة الخارجية، احنا مش مستعجلين خالص وهنشوف المستجدات للحالة الصحية في مصر”.

وعن الشواطئ العامة والخاصة، أكد أنه لم يتخذ قرار بشأنها، ولكن كل حاجة هتكون بضوابط وقال” لأن مش عاوزين نلاقي تاني آلاف الناس فوق بعضها”.