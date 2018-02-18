العناني: تحديث بيانات 90% من العاملين بالآثار كشف مفاجآت

خالد العناني ما قدم للعاملين بوزارة الأثار لم يحدث منذ 7 أعوام دعاء محمود قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن ما قدم للعاملين بالوزارة لم يحدث منذ 7 أعوام، موضحاً أنه تم تحديث بيانات 90 % من العاملين بالأثار والتي أبرزت كم كبير في تزويرات العقود. وأضاف العناني أنه خلال العام الجاري ت

خالد العناني ما قدم للعاملين بوزارة الأثار لم يحدث منذ 7 أعوام

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن ما قدم للعاملين بالوزارة لم يحدث منذ 7 أعوام، موضحاً أنه تم تحديث بيانات 90 % من العاملين بالأثار والتي أبرزت كم كبير في تزويرات العقود.

وأضاف العناني أنه خلال العام الجاري تم طرح 35 درجة وظيفية مما أعطي دفعة للعاملين للاستمرار في العمل بالشكل المطلوب حتي يحصلوا علي التدرج الوظيفي.

وأوضح أن التغييرات الأخيرة التي شهدتها قيادات الوزارة جاءت في الصالح العام لبيئة العمل وليس لأي حسابات أخري.

ولفت العناني إلي أن نادي العاملين بالأثار كان العمل متوقف به منذ 7 أعوام وحالياً تم إصدار قرار باستئناف العمل

وأوضح أن هناك خطاب لوزارة المالية لزيادة مكافأت العاملين بالأثار الي 4 مرات.

وشدد على أن جميع الإجراءات التي تمت كان هدفها تحسين المخصصات المالية للعاملين بالأثار .

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن قانون نقابة الأثريين انتهي وفي انتظار عرضه في جلسة عامة ، موضحاً أن لجنة الثقافة والأثار بمجلس النواب بذلوا جهوداً كبيرة لتعديل قانون الأثار وفي انتظار جلسة عامة للموافقة عليه.

علي صعيد أخر، أكد الوزير أن حال المخازن المتحفية لا يرضي الوزارة حيث تم تشكيل لجنة عليا خاصة بفحص المخازن ، فضلاً عن أن هناك خطة لبناء مخازن جديدة، مشيراً إلي أن البعض حذره من الاقتراب من المخازن لأنها ممتلئة بالمشاكل.

وشدد علي أن هناك خطوات لم تحدث من قبل في جرد الأثار مما أسفر عنها اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية الهامة محفوظة داخل المخازن.

وأشار إلي أن الوزارة تعمل حالياً علي سحب كافة الأثار المنقولة مثل المشكاوات في المساجد وذلك منعاً لسرقتها ومن المقرر الانتهاء من ذلك خلال الأسبوع الجاري.



