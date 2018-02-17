العناني: الغزو الفارسي سبب تحطم أثار المطرية المدفونة

دعاء محمود أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، عن أن البعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية اكتشفت حوالي 1900 جزء صغير لتمثال بسماتيك الأول، الذي تم اكتشافه خلال شهر مارس من العام الماضي. وكانت وزارة الآثار تعرضت لانتقادات حادة بسبب طريقة استخراج رأس تمثال المط

دعاء محمود

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، عن أن البعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية اكتشفت حوالي 1900 جزء صغير لتمثال بسماتيك الأول، الذي تم اكتشافه خلال شهر مارس من العام الماضي.

وكانت وزارة الآثار تعرضت لانتقادات حادة بسبب طريقة استخراج رأس تمثال المطرية من قبل متابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء الآثار، والذين وصفوا الأمر بالكارثة.

وأكد العناني أن البعثة لم تتسبب في كسر التمثال كما تداولت وسائل الإعلام بدليل أن منطقة المطرية والتي تعد واحدة من أكبر عواصم المدينة القديمة تعرضت لأحداث مؤسفة في الغزوين الفارسي الأول والثانى قبل الميلاد، مما أدى إلى تدمير الأثار وتكسيرها.

وتابع أنه مع بداية العصر الإسلامي تم الاستعانة بأحجار المطرية في بناء أسوار ومساجد القاهرة التاريخية، وهو ما يفسر سبب انكسار وتحطم الأثار بتلك المنطقة.

ولفت العناني إلى أنه منعاً للتشكيك في هوية التمثال تم اكتشاف جزء جديد من التمثال منقوش عليه الأحرف الأولى لاسم بسماتيك الأول، والذي حكم مصر لمدة 54 عاما، ويعد أحد ملوك الأسرة الـ 26.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المتحف المفتوح بمنطقة المسلة بالمطرية، اليوم، وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز الموقع، وإعداده للزيارة ليكون متحفاً مفتوحاً يضم مسّلة الملك سنوسرت الأول وقطعا أثرية من نتاج أعمال الحفائر بالمنطقة.

وفي سياق متصل، قال المهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، أن أعمال التطوير التى أجريت بالمنطقة شملت إزالة الحديقة العامة التي كانت موجودة بها، وإعداد سيناريو عرض جديد للقطع الأثرية المختارة لتكون حول مسلة سونسرت الأول.

وأضاف كما تم عمل قاعدتين مثمنتين الشكل و20 قاعدة خرسانية تم تغطيتهم بالجرانيت، بالإضافة إلى تنفيذ ممرات من الأحجار الغير منتظمة الشكل تؤدي إلى أماكن العرض المكشوف، موضحاً أنه تم إعداد أماكن لاستراحة الزوار ومنظومة إضاءة لإنارة الموقع ومبنى إداري للعاملين.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير للمتحف بدأت عام 2008 بتمويل ذاتي من الوزارة بلغت تكلفته 6 ملايين جنيه، حيث انتهت الأعمال عام 2010، مضيفاً أن سبب تأجيل الافتتاح لمدة ٧ سنوات يرجع لعدة أسباب أمنية ووجود بعض الأشتراطات الأمنية والتي تمت تنفيذها جميعاً حيث تم تركيب عدد ٣٤ كاميرا مراقبة وتأمينات الحريق.