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العناني: العناني: ابن البلد من أهم مقومات السياحة ولا يقل عن السواحل والآثار (فيديو)

السياحة الألمانية و الفرنسية بدأتا في القدوم إلى مصر
محمد مجدي 11:19 م, السبت, 30 أكتوبر 21 11:19 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن المواطن ابن البلد من أهم مقومات السياحة، ولا تقل عن السواحل والآثار، كاشفا عن أن سياح ألمانيا وفرنسا بدأوا بالقدوم إلى مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

وقال العناني: ” المواطن المصري ابن البلد من أهم مقومات السياحة ولا تقل عن السواحل والآثار، حيث أن هناك دول كثيرة يذهب إليها السائح و يجد فنادق جيدة و لكن لا يقابل ابن البلد”.

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وأضاف: “بينما سيأتي السائح إلي مصر و سيقابل المصري المتدرب الذي لديه خبره في السياحة و ابن البلد الكريم الجدع الشهم”.

وأوضح العناني أن ذلك كان محور اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناقشة وضع السياحة و التحضير لاحتفالية الكشف عن طريق الكباش في الأقصر .

وأضاف العناني أنه تم أيضا استعراض التوقعات الصيفية المقبلة ، و استهداف السياحة من روسيا و فرنسا و انجلترا و ألمانيا ، موضحا أن سياح ألمانيا وفرنسا بدأوا في القدوم إلى مصر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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