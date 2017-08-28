العناني: الصين طلبت إرسال بعثة أثرية للعمل بالحفائر

دعاء محمود

قال خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تلقت طلب من الجانب الصيني لإرسال أول بعثة أثرية صينية للقيام بأعمال الحفائر في مصر، مشيراً إلى أن الصينيون لديهم خبرات في مجالات الحفائر والترميم والدراسات الأثرية، بالإضافة إلى تقدمهم في مجال علوم المتاحف.



وأضاف العناني، في تصريحات صحفية -أمس- على هامش احتفالية تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين، تم ضبطها في القاهرة أثناء محاولة تهريبها، أن السفير العراقي حبيب الصدر طالب بتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الأثري، وكيفية رصد الأثار التي تم تهريبها للخارج وطرق إستعادتها إلي جانب تدريب الكوادر العراقية.



كان المتحف المصري بالتحرير شهد أمس مراسم تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين بالقاهرة، وجميعها ترجع للفترة الملكية بالعراق من عهد الملك فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي الأول.



وأكد الوزير أن الوزارة علي استعداد لتبادل الخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أن عملية تسليم العملات التي تم ضبطها تأتي طبقاً لاتفاقية اليونيسكو التي انضمت لها مصر عام 1972، وكذلك طبقاً لاتفاقيات التعاون الثنائي والتي تلزم مصر بضبط الممتلكات التراثية والثقافية الأجنبية في حال عملية تهريبها عبر منافذ الجمهورية، وعرضها علي سفارة الدولة المختصة للإفادة عما إذا كانت مدرجة علي قوائم الممتلكات التراثية لتلك البلاد بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية.



وتابع أنه تم تسليم السفارة العراقية 44 عملة ورقية ومعدنية، أما السفارة الصينية فقد استلمت 13 عملة أيضاً.