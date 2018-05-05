العناني: الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير.. ديسمبر المقبل

دعاء محمودقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه سيتم الانتهاء هندسيًا من مشروع المتحف المصري الكبير، في شهر ديسمبر المقبل، وبعدها سيتم تحديد موعد افتتاح المرحلة الأولى.وأضاف العناني، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لآثار توت عنخ آمون، الذي ينظمه المتحف المصري الكبير على مدار 3 أيام، أن هنا

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه سيتم الانتهاء هندسيًا من مشروع المتحف المصري الكبير، في شهر ديسمبر المقبل، وبعدها سيتم تحديد موعد افتتاح المرحلة الأولى.

وأضاف العناني، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لآثار توت عنخ آمون، الذي ينظمه المتحف المصري الكبير على مدار 3 أيام، أن هناك 8 دول أجنبية تشارك في هذا المؤتمر الكبير، للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث الخاصة بالفرعون الذهبي.

ولفت العناني إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم والإنسانية فهو مجمع ثقافي علمي، وصرح عظيم سيبهر العالم كله.

وأوضح العناني أن المتحف سيكون قبلة لباحثي العالم لدراسة الآثار المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لم يتأثر بالحريق الذي وقع منذ عدة أيام في بعض السقالات، متابعًا أن الحريق نشب في مساحة لا يزيد عرضها عن 20 مترًا.