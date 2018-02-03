العناني: الإعلان عن كشف أثري جديد في القريب العاجل

دعاء محمود:قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن كشف الهرم اليوم لن يكون آخر اكتشافات 2018، مؤكدا أنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد قريبا يتوج به عامي الاكتشافات. وأكد العناني في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية سينتهي منتصف العام الجاري،

دعاء محمود:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن كشف الهرم اليوم لن يكون آخر اكتشافات 2018، مؤكدا أنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد قريبا يتوج به عامي الاكتشافات.

وأكد العناني في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية سينتهي منتصف العام الجاري، موضحا أنه تم استكمال العمل به بعد توقف دام لأكثر من عام.

وأضاف أن الوزارة تستعد لافتتاح متحف تل بسطا خلال شهر مارس المقبل، ومتحف سوهاج أبريل المقبل، موضحا أنه خلال منتصف العام سيتم الانتهاء من ترميم وتطوير طريق الكباش، كما أن الوزارة انتهت تماما من أعمال الترميم بمتحف مطروح وسيتم الإعلان عن افتتاحه قريبا.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 12 بعثة أثربة تجري أعمال حفائر بمنطفة الأهرامات ما يسفر عن اكتشافات أثرية جديدة خلال الأيام المقبلة، ويأتي الاهتمام بمنطقة الأهرامات إيمانا منا أن هذه المنطقة من أهم المناطق في العالم

وأكد الوزير أن السبب وراء زيادة عدد الاكتشافات الأثرية وإنهاء المشروعات دون وجود أية عراقيل مالية يرجع إلى القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بالإعلان عن أحداث واكتشافات أثرية ضخمة يعطي رسالة للعالم أن مصر دولة تهتم بحضارتها.

يذكر أن وزير الآثار أعلن صباح اليوم، اكتشاف مقبرة لسيدة تدعى “حتبت”، وهي كاهنة من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

وجاء الكشف أثناء أعمال التنقيب الأثري التي قامت به البعثة الأثرية المصرية في الجبانة الغربية بمنطقة آثار الجيزة، وقال العناني إن الجبانة تضم مقابر لكبار الموظفين من الدولة القديمة عثر عليهم بواسطة البعثات الأثرية السابقة التي توالت على الجبانة منذ عام 1842.