العناني: افتتحنا العديد من المشروعات الأثرية والمتحفية في 2021 رغم ظروف كورونا

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه علي الرغم من مرور عامين منذ إقامة آخر احتفالية لعيد الآثاريين المصريين في يناير 2020، حيث حالت ظروف أزمة فيروس كورونا العام الماضي دون إقامتها، إلا أن العمل الأثري ظل مستمراً ولم…

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه علي الرغم من مرور عامين منذ إقامة آخر احتفالية لعيد الآثاريين المصريين في يناير 2020، حيث حالت ظروف أزمة فيروس كورونا العام الماضي دون إقامتها، إلا أن العمل الأثري ظل مستمراً ولم يتوقف يوماً، وتم بذل جهودًا حثيثة للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف العناني خلال احتفالية عيد الآثاريين المصريين، أن الوزارة شهدت عدد من الافتتاحات والمشروعات الهامة خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ رغم الظروف الصحية التي شهدها العالم أجمع، موضحاً أن الآثاريين لعبوا دوراً كبيراً من خلال الاكتشافات والافتتاحات للمشروعات الأثرية الهامة التي قاموا ومازالوا يقومون بها فى الترويج لمصر وجذب أنظار العالم إليها.

وشدد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة والآثار وعلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، مشيراً إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح عدد من مشروعات الآثار والمتاحف.

وأوضح أن دعم الدولة لقطاع السياحة والآثار لم يتمثل فقط في تمويل المشروعات الأثرية فحسب بل امتد ليشمل عدد من التشريعات التي تم سنها في مجال الآثار والمتمثلة في تعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة 1983 حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية فى الخارج وتسلق الآثار، بالإضافة إلى قانون باعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وقانون بإنشاء هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.