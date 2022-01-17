استثمار

العناني: افتتحنا العديد من المشروعات الأثرية والمتحفية في 2021 رغم ظروف كورونا

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه علي الرغم من مرور عامين منذ إقامة آخر احتفالية لعيد الآثاريين المصريين في يناير 2020، حيث حالت ظروف أزمة فيروس كورونا العام الماضي دون إقامتها، إلا أن العمل الأثري ظل مستمراً ولم…

دعاء محمود 11:39 م, الأثنين, 17 يناير 22 11:39 م, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه علي الرغم من مرور عامين منذ إقامة آخر احتفالية لعيد الآثاريين المصريين في يناير 2020، حيث حالت ظروف أزمة فيروس كورونا العام الماضي دون إقامتها، إلا أن العمل الأثري ظل مستمراً ولم يتوقف يوماً، وتم بذل جهودًا حثيثة للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف العناني خلال احتفالية عيد الآثاريين المصريين، أن الوزارة شهدت عدد من الافتتاحات والمشروعات الهامة خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ رغم الظروف الصحية التي شهدها العالم أجمع، موضحاً أن الآثاريين لعبوا دوراً كبيراً من خلال الاكتشافات والافتتاحات للمشروعات الأثرية الهامة التي قاموا ومازالوا يقومون بها فى الترويج لمصر وجذب أنظار العالم إليها.

اقرأ أيضا  البنك الدولي : معدل نمو «الشرق الأوسط» يتسارع إلى 4.4% في 2022.. وتراجعه لـ3.4% في 2023

وشدد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة والآثار وعلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، مشيراً إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح عدد من مشروعات الآثار والمتاحف.

وأوضح أن دعم الدولة لقطاع السياحة والآثار لم يتمثل فقط في تمويل المشروعات الأثرية فحسب بل امتد ليشمل عدد من التشريعات التي تم سنها في مجال الآثار والمتمثلة في تعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة 1983 حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية فى الخارج وتسلق الآثار، بالإضافة إلى قانون باعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وقانون بإنشاء هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

اقرأ أيضا  «الري»: مد بروتوكول التعاون الفني بين مصر والكونغو إلى 2027
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

لاستعراض موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح .. مدبولي يتابع مع وزير السياحة والآثار ملفات عمل الوزارة

أحمد إسماعيل 7:42 م, الأثنين, 17 يناير 22

وزير الري : إنشاء 9 محطات ري في 6 محافظات

مدحت إسماعيل 5:13 م, الأثنين, 17 يناير 22

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 785 مليون دولار الربع الماضي

خالد بدر الدين 3:12 م, الأثنين, 17 يناير 22

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين

منتصر محمود 1:43 م, الأثنين, 17 يناير 22

التعاون الدولي : حزم التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية سجلت 10.2 مليار دولار

سمر السيد 1:20 م, الأثنين, 17 يناير 22

محافظ القاهرة : الاستعانة بأفكار الشباب لتطوير سوق العبور

عصام عميرة 1:19 م, الأثنين, 17 يناير 22