العناني: افتتاح 4 متاحف قبل نهاية يونيو المقبل

مدحت إسماعيلقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه سيتم افتتاح 4 متاحف قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، وهى: متاحف مطروح، وسوهاج وتل بسطة، ومتخف طنطا، لافتا الى أن تلك المشروعات بدأ العمل بها منذ سنوات طويلة، ومنها متخف سوهاح الذي بدأ العمل في عام 1993، وشهد تعسراواشار إلى أن عام 2018

مدحت إسماعيل

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه سيتم افتتاح 4 متاحف قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، وهى: متاحف مطروح، وسوهاج وتل بسطة، ومتخف طنطا، لافتا الى أن تلك المشروعات بدأ العمل بها منذ سنوات طويلة، ومنها متخف سوهاح الذي بدأ العمل في عام 1993، وشهد تعسرا

واشار إلى أن عام 2018 سيشهد الإعلان عن افتتاحات اثرية كثيرة، ومن الاحتفاليات المقرر اقامتها نقل تمثال رمسيس الثاني ليكون اول قطعة أثرية يتم وضعها في المتحف الكبير يوم 25 يناير المقبل، لافتا الي أن وزن التمثال يصل إلى 80 طنا.

جاءت تصريحات وزير الآثار علي هامش افتتاحه مشروع ترميم منطقة باب الوزير والذي يتكون من ثلاثة مبان أثرية هي: البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة، وذلك بحضور مجموعة من السفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر وقيادات وزارة الآثار وعدد من الشخصيات العامة.