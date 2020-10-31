العناني: افتتاح 3 متاحف أثرية جديدة بيوم واحد لأول مرة في مصر بتكلفة مليار جنيه (صور)

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم لـ 3 متاحف جديدة في 3 محافظات مختلفة هم متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة، أن اليوم يعتبر يوماً استثنائياً في تاريخ السياحة والآثار المصرية حيث تم في يوم واحد افتتاح ٣ متاحف هامة بتكلفة ما يقرب من مليار جنيه.

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة والآثار، وحرصها على إبراز الصورة التاريخية لمصر وللحضارة المصرية من خلال إقامة العديد من المتاحف التي تعرض معالم هذه الحضارة عبر العصور التاريخية المختلفة.

واستعرض الوزير، خلال كلمته، جهود الدولة في مجال مشروعات المتاحف وتطوير وترميم المواقع الأثرية والعمل الأثري بمصر، بالإضافة إلى عرض خطة العمل الخاصة بالمتاحف التي تم افتتاحها اليوم.







وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ يعتبر أول متحف للآثار بالمدينة الساحلية الخلابة شرم الشيخ والذي بدأ العمل به عام ٢٠٠٣وتوقف عام ٢٠١١، لافتا أيضا إلى أن متحف كفر الشيخ هو أول متحف للآثار بمحافظة كفر الشيخ العريقة والذي بدأ العمل به عام 2002 وتوقف عام ٢٠١١.























كما تحدث عن افتتاح مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية الذي يعتبر واحداً من أقدم المتاحف النوعية بالعالم ومن أهم متاحف المركبات في العالم، والذي بدأ مشروع ترميمه وتطويره عام ٢٠٠٢ وتوقف عام ٢٠١١.

وأكد الوزير على أنه تم استئناف العمل بالمتاحف الثلاثة بعد سنوات من توقف العمل بهم منذ ٢٠١١، وذلك بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة والتأكيد على إعطاء أهمية قصوى لكافة مشروعات صيانة وترميم وتأمين الآثار المصرية، وتطوير وإنشاء المتاحف الكبرى والإقليمية.







وأوضح أن افتتاحات اليوم تؤكد على الدعم السياسي والمالي اللازم الذي تقدمه القيادة السياسية للحفاظ على تراث وآثار مصر وبناء وتطوير المتاحف، والتأكيد على استئناف الأعمال بكافة مشروعات الآثار والمتاحف المتوقفة منذ سنوات مما يساهم في توفير بنية أساسية سياحية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، واستحداث نقاط جذب سياحية جديدة تناسب مختلف متطلبات السائحين.

ولفت إلى أن متحف شرم الشيخ وأيضا متحف الغردقة يقدمان للزائرين والسائحين تجربة متميزة وفرصة للاستماع بالشواطئ المصرية مع التعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال الربط بين منتج السياحة الترفيهية والثقافية.



واختتم الوزير كلمته بأن المتاحف التي تم افتتاحها اليوم ستساهم في زيادة الوعي السياحي والأثري لدى المصريين وخاصة الأطفال والشباب منهم للتعرف على حضارة بلدهم الثرية والفريدة.

وعقب انتهاء افتتاح متحف شرم الشيخ، حرص الوزير على التقاط صورة تذكارية مع كافة العاملين بالمتحف تقديرا للجهود التي بذلوها للانتهاء من المتحف على أكمل وجه حتى افتتاحه رسميا اليوم.