العناني : استقبال 525 ألف سائح من 20 دولة في إبريل مقارنة بـ 300 ألف ديسمبر 2020 (فيديو)

أضاف وزير السياحة والآثار أن أرقام السياح الوافدين إلى مصر في تزايد مستمر

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن مصر استقبلت 525 ألف سائح من 20 دولة في إبريل مقارنة بـ 300 ألف في ديسمبر 2020.

وأوضح أن الحياة يجب أن تستمر رغم وجود جائحة كورونا ولكن بإجراءات إحترازية، مشيرا إلى أنه تم عودة السياحة مرة أخرى في يوليو الماضي وكانت الأعداد تصل إلي 90 ألف سائح يزور مصر في الشهر الواحد .

وقال العناني خلال حوار مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه بنهاية العام الماضي ارتفع عدد السائحين إلى 300 ألف سائح زاروا مصر ، بينما في إبريل الماضي بلغ عدد السائحين 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر.

وأضاف العناني أن أرقام السياحة الوافدة إلى مصر في تزايد مستمر ، على الرغم من أن بعض الدول تخشي علي مواطنيها من السفر بسبب كورونا وتريد إبقاء اقتصادهم بداخلها ، كما تم إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتابع العناني أن مصر أعدت إجراءات إحترازية منضبطة للغاية لمواجهة كورونا والحفاظ علي السائحين والمواطنين ، كما أن دول العالم و السائحين القادمين منها أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي إتخذتها مصر .

وأشار إلى أن نسبة الإشغال السياحي حاليا في مدينة شرم الشيخ 43% ، متوقعا زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبا، كما أن المملكة العربية السعودية تعتبر السوق العربية الأولى المصدرة للسياحة في مصر .

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن السياحة الروسية ستعود إلي مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة .