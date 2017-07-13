العنانى يتفقد موقع الكشف الأثرى الجديد بالإسكندرية

سمر السيدتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، موقع هند بحي محرم بك، لمتابعة الكشف الجديد، الذي نجحت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للوزارة في الكشف عنه منذ أيام قليلة أثناء حفر أحد مواقع حفر الأساسات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.وأوضح الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصر

سمر السيد

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، موقع هند بحي محرم بك، لمتابعة الكشف الجديد، الذي نجحت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للوزارة في الكشف عنه منذ أيام قليلة أثناء حفر أحد مواقع حفر الأساسات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، في تصريحات صحفية، أن الكشف عبارة عن أرضية من الموزاييك تعود إلى العصر الروماني، وتكمن أهميتها في كونها النموذج الوحيد لمثل هذه الأرضيات في مصر، ولكن هناك العديد منها في روما، مشيرًا إلى أن الأرضية المكتشفة تبلغ أبعادها 5 م x4.30 م، وهي في حالة جيدة جداً من الحفظ.

من جانبه، قال مصطفى رشدي، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية وغرب الدلتا، إنه جارٍ الآن استكمال أعمال الحفائر بالموقع وتسجيله وتصويره بتقنية الفوتوجرامتري (تحويل الصور الفوتوغرافية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد)، تمهيدًا لتفكيك ونقل الأرضية لإجراء أعمال الترميم اللازمة لها، ومن ثَمَّ استكمال أعمال دراستها، ثم نشرها نشرًا علميًا دقيقًا نظرًا لأهميتها الكبرى.

وقال محمد فاروق، مفتش آثار حى وسط، أن الأرضية المكتشفة مصنوعة بتقنية opus spicatum والتى اشتهرت في العصر الروماني، عبارة عن مستطيلات منتظمة المقطع تكون مصنوعة في الغالب من الطوب الروماني أو القرميد وتأخذ شكل هندسي يشبه شوك السمك، موضحًا أن مثل هذه الأرضيات كانت تستخدم في أرضيات القلاع والمباني الرومانية العامة وبالأخص الحمامات الرومانية، لذا فمن المرجح أن تكون هذه الأرضية ملحقة بمبنى حمام روماني متوسط الحجم.

وأشار الأثري محمد عبد العزيز، أحد أعضاء البعثة، إلى أن موقع هند اشتهر قديمًا بأنه كان منطقة للعمل، تم الكشف فيه خلال مواسم الحفائر السابقة على عدد كبير من الأفران للزجاج والفخار.

يذكر أن البعثة الأثرية العاملة بالموقع تضم عدد كبير من مفتشي الآثار والمرممين من بينهم سحر أحمد، ونجوى إبراهيم السيد، وسيتوجه وزير الآثار لتفقد موقعي طابية النحاسين وكوم الناضورة، عقب الانتهاء من تفقد الكشف الجديد.