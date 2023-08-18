«العميل صفر» يتجاوز 2 مليون جنيه في 48 ساعة من عرضه

استطاع النجم أكرم حسني تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية بفيلمه الجديد “العميل صفر”، وذلك بإيرادات وصلت إلى 2 مليون جنيه في 48 ساعة فقط من طرحه بجميع دور العرض السينمائية.

يخوض أكرم حسنى تجربة البطولة المطلقة لأول مرة فى السينما خلال فيلم “العميل صفر”، وذلك بعدما حقق عدة نجاحات فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام “بنك الحظ” مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و”كلب بلدى” مع أحمد فهمى، “والبدلة” مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى “الوصية” عام 2018 و”مكتوب عليا” عام 2022.

فيلم “العميل صفر” بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل “جيمس بوند” لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.