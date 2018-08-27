العمومية الطارئة لدمياط للأثاث توافق على اقتراض 762 مليون جنيه

سهير محمد:وافقت الجمعية العمومية الطارئة لشركة مدينة دمياط للأثاث، التى انعقدت منذ أيام على الشروط التى وضعها بنك مصر، للموافقة على منح الشركة قرضًا بقيمة 762 مليون جنيه.قال مصدر رفيع المستوى بالشركة لـ«المال»، إن ممثلى المساهمين وهم وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة دمياط، وبنك الاستث

سهير محمد:

وافقت الجمعية العمومية الطارئة لشركة مدينة دمياط للأثاث، التى انعقدت منذ أيام على الشروط التى وضعها بنك مصر، للموافقة على منح الشركة قرضًا بقيمة 762 مليون جنيه.

قال مصدر رفيع المستوى بالشركة لـ«المال»، إن ممثلى المساهمين وهم وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة دمياط، وبنك الاستثمار القومى، وشركة أيادى للاستثمار، وافقوا على شرط بنك مصر، الخاص بالحصول عل تعهدات المساهمين لضمان القرض.

بدأت المفاوضات بين بنك مصر ومدينة دمياط للأثاث، بشأن القرض منذ ديسمبر الماضى، وتوقيع اتفاق مبدئى بينهما، لكن تعثرت المفاوضات بسبب الاشتراطات التى وضعها البنك، التى تتعلق بالضمانات ومنها شرط موافقة المساهمين على ضمان القرض.

تصل مدة القرض إلى 3 أعوام منها 6 أشهر فترة سماح، والاتفاق على صرف التمويل على مراحل خلال المدة المحددة، وتضمن الاتفاق بين الطرفين أن يقوم البنك بسداد فواتير ومستخلصات الموردين والمقاولين، الذين يعملون فى المشروع بعد موافقة الشركة عليها عقب التوقيع النهائى للعقد.

أضاف أنهم بانتظار وصول هذه التعهدات من المساهمين، لإرسالها إلى البنك وتحديد موعد التوقيع النهائى للقرض، وعرضها على الإدارات القانونية لوضع الصيغة القانونية لها.

يوجه القرض لتمويل استكمال إنشاءات المدينة، التى كان من المقرر افتتاحها فى أبريل الجارى، لكن تأجلت عدة مرات، ومن المتوقع الافتتاح خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل، كما أكد مصدر لـ«المال«، بعد أن انتهت الهيئة الهندسية من البينية الأساسية للمدينة.

تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 5 مليارات جنيه، تتوزع المساهمة ما بين بنك الاستثمار القومى بنسبة %40، ومحافظة دمياط %40، وشركة أيادى للاستثمار %15، و%5 لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.

تضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ومنطقة للصناعات المكملة، بإجمالى 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة، ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات، صديقة البيئة بإجمالى 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً، ومنطقة معارض على مساحة 110 آلاف متر، مجمع للخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان، كمجمع للخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان فندق، على مساحة 3.18 فدان وقاعة المؤتمرات الكبرى على مساحة 2.75 فدان، لإنشاء محطة البنزين على مساحة 2.71 فدان، وإنشاء مبانى للمؤسسات المالية والمصرفية على مساحة 2.54 فدان، ومجمع لمحلات بيع المستلزمات على مساحة 2.32 فدان مستشفى على مساحة 1.56 فدان.