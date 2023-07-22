«العمل»: وحدة متنقلة لتدريب الشباب على التفصيل والكهرباء والسباكة بحي الأسمرات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن بدء الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الأسمرات على مهن: التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، للشباب من الجنسين وذلك بمناسبة بدء العام التدريبي 2023 / 2024، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم، على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات، خاصة في قرى حياة كريمة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الخريجين بعد انتهاء التدريب المهنى أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، انه تم توجيه فريق عمل لحي الاسمرات للقيام بتوزيع مطبوعات لتوعية الشباب بالدورات التدريبية الموجودة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة (بحي الأسمرات)، وتعريف المواطنين بأهمية التدريب من أجل التشغيل.

كما تم تسجيل المواطنين الراغبين في التدريب للبدء في الدورات التدريبية، وتسجيل أسماء الراغبين فى التدريب والوافدين للمديرية، من خلال الإعلان الذى تم نشره علي وسائل التواصل الإجتماعى والصفحة الرسمية لوزارة العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التواصل مع المواطنين المسجلين لدي المديرية للحصول على الدورات التدريبية حتي يتم البدء في تشغيل جميع الاقسام بمركز التدريب المهنى بالشرابية التابع للمديرية والذى يضم أقسام: اللغات، والحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات، واللحام ، والتفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية ، والتبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية، المحمول، وتسجيل الراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والاستثمارى.