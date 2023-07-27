العمل من المنزل والمباريات قبل المغرب أبرز إجراءات الحكومة لتخفيف أزمة الكهرباء في أغسطس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم إنه تم التوافق على اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف تأثير أزمة ارتفاع درجات الحرارة الشديد على الكهرباء حتى شهر أغسطس المقبل حيث ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع الشديد .

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل : زيادة حجم ما نستورده من المازوت بحوالي من 250 لـ 300 مليون دولار سنضطر لاستيرادها حتى أغسطس، وهذا لم يكن في الحسبان في الموازنة العامة للدولة، مع وضع خطة بمزيد من الترشيد لاستهلاكات الكهرباء .

وتابع :” والقرار الثالث أنه تقرر اعتبارا من أول أحد في شهر أغسطس والمقرر 6 أغسطس وكل أحد خلال شهر أغسطس ، فإن الموظفين بالمباني الخدمية غير المرتبطة بالعمل المباشر مع المواطن يكون العمل من المنزل لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء .

وأكد “مدبولي” أن المبدأ أن الدولة كلها يوم كل أحد في شهر أغسطس بتشتغل من المنزل أو بنظام الأون لاين لتخفيف الأحمال ، ونفس الكلام للقطاع الخاص الشركات الخدمية التي تقدم خدمات وتسمح ظروف عملها أن الموظفين يعملوا من منازلهم نشجعهم على ذلك حتى نتجاوز هذه الأزمة .

وتشمل الإجراءات أيضا توجيه لوزير الشباب والرياضة لإقامة المباريات الرياضة قبل توقيت المغرب حتى نتمكن من تخفيف الإنتاج.