العمل : ختام برنامج تدريبي على التسويق الإلكتروني لشباب الأقصر

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر البرنامج التدريبي حول “التسويق الإلكتروني ” من خلال المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب ” مهارتك أساس مهنتك “، بالشراكة بين وزارة العمل ، وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، والقطاع الخاص ممثلاً في شركة البحث والمعرفة للتدريب والتكنولوجيا. وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

واستفاد من البرنامج 20 شابا وفتاة بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية، و التدريب هو يحفز بناء قدرات الشباب من الجنسين حول مهارات القيادة وإدارة الوقت والذات ، وآليات الشراكة وأساسيات التسويق بوجه عام والتسويق الإلكتروني بوجه خاص.



يأتى ذلك فى إطار السعى لتمكين الشباب لحصولهم علي فرص عمل لائقة في مجال التسويق الإلكتروني في مختلف المجالات.

وأوضح هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر ، بأن التدريب استغرق 22 يوماً تناول الأساسيات النظرية والتطبيق العملي للأشكال المتنوعة للتسويق الالكتروني، وبالفعل قام الشباب بعمل نماذج تسويقية مبدعة وفريدة في شتي المجالات التسويقية والتي تناسب طبيعة محافظة الأقصر كمحافظة سياحية جاذبة للقطاع السياحي، مضيفاً انه تم مراعاة ان يشمل هذا التدريب قطاع كبير من الشباب من قري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

كما أشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر بين مديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي وشركة البحث والمعرفة للتدريب والتكنولوجيا، والذي أسفر عن هذا النجاح الذي حققته الدورة التدريبية الأولي ومتمنياً نجاح أكبر في الدورة التدريبية الثانية ، والتدريبات الأخري في المجالات المختلفة مثل الخياطة والأشغال اليدوية وصيانة المحمول وصيانة الحاسب الآلي والطاقة الشمسية ، وتدريب العمال الزراعية ،وتدريب الفندقة والتي ستبدأ تباعا خلال شهر أغسطس القادم بالشراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، مما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2023 للتنمية المستدامة .