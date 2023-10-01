«العمل» تُشارك في افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالتعاون مع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة

شاركت وزارة العمل بالتعاون مع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة ، في افتتاح ملتقى توظيف للشباب من خريجي المعاهد والكليات الفنية ، ويوفر فرص عمل في 17 شركة في تخصصات مختلفة وهي ، مهندسين وفنيين في تخصصات : تبريد وتكييف ، وصيانة كهرباء ، وميكانيكا ، وصحة وسلامة، وجودة سيارات ، ومقاولات ، وكيماويات أسمدة، ولحام.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، تضمنت فعاليات الملتقى كلمات افتتاحية للمشاركين ، وألقت خلالها هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل كلمة نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة ، قدمت فيها الترحيب للمشاركين ، مؤكدة أهمية تنظيم تلك الملتقيات التى توفر مزيدا من فرص العمل للشباب.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل توفير فرص عمل مناسبة للشباب ، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للمساهمة في خفض معدل البطالة، موجهة الشكر والتقدير لمعهد السالزيان على تنظيمه هذا الملتقى.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل، حيث تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل تابعة، تعمل فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

من جانبه أعرب بيدرو جارسيا مدير معهد السالزيان دون بوسكو بالقاهرة عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدا أن الملتقي التوظيفي يساعد الشباب علي إيجاد وظائف تناسب إمكانياتهم و يساعد الشركات في إجاد الفنيين و المهندسين لسد احتياجهم من الأيدي العاملة.

حضر فعاليات الملتقى من وزارة العمل : المهندسة ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب بوزارة العمل ، والمهندس وائل قطب مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل.

ومن معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة: رامي حليم ناظر مدرسة الدون بوسكو، والمهندس مينا نصر مسئول الدورات بالمعهد، والمهندس شريف حمدي بمكتب التوظيف بالمعهد، والأب ليو وكيل المعهد، والدكتور أنور إبراهيم مدير عام إدارة الساحل التعليمية.