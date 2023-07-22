«العمل» تنظم دورة تدريبية على الفندقة الشاملة للشباب والفتيات بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج دورة تدريبية عن الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني الكوثر، وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ومنتجع هيلتون الأقصر، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.

وأوضح مدير المديرية أن التدريب يتم تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، معلنا عن بدء الدورة التدريبية الخامسة على الفندقة الشاملة في محافظة سوهاج بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالكوثر ،والمجهز بأحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، ومدة الدورة 6 أسابيع ، تنقسم إلي 4 أسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر ، وأسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر، لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب تتضمن : الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر ، وشهادة قياس مستوي المهارة و ترخيص مزاولة المهنة مجانا، تسمح للمتدربين بتغير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشار مدير المديرية إلي أن شروط التقديم تشمل: الحصول على مؤهل عال أو متوسط، والسن لا يزيد عن 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد ( كعب عمل)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمتقدم،. على أن يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل – الدور الثاني – طريق أسيوط سوهاج – بجوار محكمة الأسرة، كما سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.