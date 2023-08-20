«العمل »: تعيين 10 آلاف و 343 شابا وفتاة منهم 646 من ذوي الهمم بأسيوط خلال عام

أعلنت وزارة العمل اليوم عن تعيين 10 آلاف و 343 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة أسيوط،من بينهم 646 ذوي همم من خلال 4 ملتقيات توظيف نظمتهم مديرية العمل مع شركائها من مؤسسات”القطاع الخاص”،خلال الفترة من الأول من يوليو 2022،وحتى 30 يونيو الماضى..

يأتى ذلك فى إطار خطط الدولة للحد من البطالة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتدريب الشباب على مِهن تحتاجها سوق العمل ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،ومبادرة “مهنتك مُستقبلك”،وكذلك توعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم ،ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ،وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط أنه خلال نفس الفترة جرى استخراج وإصدار 14 ألفا و884 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتنفيذ 15 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب المهنى استفاد منها 251 متدربا ،و5 برامج تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 49 متدربا ومتدربة بقرى مركز البدارى وساحل سليم ،تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة،ومبادرة “مهنتك مستقبلك” لتدريب الشباب، وكذلك التفتيش العمالى الدورى على 12 ألفا و 740 منشأة يعمل بها 15 ألفا و 793 عامل ،للتأكد من تطبيق كافة حكام القوانين ذات الصلة بملف العمل، فضلاً عن التفتيش على السلامة والصحة المهنية على 1469 منشأة يعمل بها 83 ألفاً و 572 عاملا ،وتحرير 316 محضرا، وفي مجال شئون المرأة نظمت المديرية 75 ندوة توعية خلال نفس الفترة بأحكام القانون والقرارات الوزارية التى تخص حقوق وواجبات المراة داخل المنشآت،وتمكينهن اقتصاديا .

في السياق نفسه، أعلن مدير المديرية،عن بدء التقديم للالتحاق بـدورتين تدريبيتين مجانية جديدة فى مجال التفصيل والخياطة للفتيات بهدف تدريبهن وتأهيلهم على تلك المهن ، ولمدة شهرين، من سن 18 سنة إلى 45 سنة، ويبدأ التقديم غدا بمقر المديرية وعنوانه:” مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث بإدارة التدريب المهنى”، على أن تبدأ الدورتين يوم 28 أغسطس الجارى ، حيث إن التدريب يشمل جانبا نظريا وعمليا، وفى نهاية التدريب يمنح المتدرب شهادة تفيد اجتياز الدورة معتمدة من المديرية، منوهاً إلى أن مركز التدريب التابع للمديرية ببنى غالب يشهد حاليا تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف، كما يجرى الآن تدريب ميدانى لتلك المجموعة بجامعة أسيوط تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك مع المديرية ، بالإضافة إلى تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز البدارى لـ 15 متدربة لتأهيل الشباب لسوق العمل .