«العمل» تعلن عن وظائف وتدريب مهني بالبحر الأحمر

أعلن هارون عبدالعزيز مدير مديرية عمل محافظة البحر الأحمر، عن وظائف عمل جدة للشباب، وكذلك فرص للتدريب المهني على مهم يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد في مدينه الغردقة، في إطار الإعداد لتنظيم ملتقي التوظيف للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين بها، تحت رعايه وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ويشمل مجموعة من الوظائف المتخصصة في المنشآت الفندقية والصناعية والخدمية والتجارية، لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل والتي تضم المهندسين، والمحاسبين، ومندوبي المبيعات، وممثلي خدمة العملاء، ومهن الفندقة مثل خدمة الغرف وعلاقات عامة ومراجعي حسابات ومسؤلي جروبات سياحية، وذلك في إطار الحد من معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار مدير المديرية خلال المؤتمر الصحفي إلى الاسم الجديد للوزارة وهو “وزارة العمل” وسابقا وزارة القوى العاملة، مؤكداً أن لفظ العمل أشمل وأعم ويدل علي أطراف منظومة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزاره العمل، كما استعرض أنشطه الوزارة في جميع ملفات عملها سواء ما يخص تعزيز علاقات العمل، والتدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية، ومنوهاً إلى سياسة الوزارة الجديدة في للقيام بمهام التشغيل وتوفير فرص العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزير العمل، كما أن الوزارة في هذا الصدد تصدر نشرة دورية للتوظيف كل 15 يوما، داعياً المشاركين الي الاطلاع عليها علي الصفحة الرسمية للوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف مدير المديرية أنه قدم الدعوة للمشاركين بدعوة كل الشباب الراغبين في العمل من معارفهم وأقاربهم للحصول على فرصة عمل من الفرص التي يوفرها الملتقى، كما تم استعراض انشطة الروتاري وهي أنشطة إجتماعية منها تدريب الشباب تحت سن الـ 20 عاماً علي بعض الحرف اليدوية كالنقش والرسم، وبعض المبادرات المتعلقة بالتدريب والتوظيف، ومنها مبادرة تدريب الشباب الراغب في التدريب علي البرمجهة من أجل التوظيف من خلال الشركات المشاركة، وكذلك مبادرة تدريب الشباب علي صناعة الآثاث.

شارك في المؤتمر نائب رئيس نادي روتاري الجونة، ومسئولي شركة كواليتي للدعاية الشركة المنفذة للمؤتمر، ومدير شركة ألدو فيلج، ومدير شركة أبوعسر، كما حضر من المديرية عماد رجب مدير الشئون القانونية، وأشرف الفقي ممثل الشئون الإدارية.