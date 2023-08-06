«العمل» تعقد ندوة توعية بـ«المساواة بين الجنسين» في القاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية قام بها مكتب عمل المرج بالتعاون مع إدارة الطفل بالمديرية، للتعريف بقانون العمل 12لسنة2003، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 للمهن المحظور عمل الأطفال بها.

وذلك بمصنع زيكو تكس للملابس الجاهزة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال المنصوص عليها في مواده، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية للإستمرار في زيادة الإنتاج ،و مناخ عمل آمن يستفيد منه “الاقتصاد القومي”.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن الندوة تضمنت التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال، وماهي حقوق العامل وواجباتهم، وكذلك التعريف بالسن المناسب لعمل الطفل، والمهن المحظور عمل الطفل بها، وحقوق الطفل العامل .. وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع العمال والاستماع الي استفساراتهم والإجابة عليها ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، وخلق بيئه عمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، وكذلك إرساء مبدأ المساواه بين الجنسين في العمل.



شارك في أعمال الندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ورشا احمد مدير مكتب تفتيش العمل، وأسماء عاطف مفتش منطقة العمل..