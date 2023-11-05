«العمل» تستعرض جهود «السلامة والصحة المهنية» في قطاع التعليم خلال شهر

كشفت وزارة العمل عما حققته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية خلال شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك تزامناً مع بدايه العام الدراسي الجديد حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزه السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي على مستوى الجمهورية، حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات، قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها، والمنتشرة فى كل أرجاء المحافظة بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالمنشآت التعليمية، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى 2023 عقد ندوات فى عدد 105 مدراس وجامعات، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلالها 2500.

واستعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.

وجدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات و للإدارة إستراتيجة وعدة قرارات و منها: الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.