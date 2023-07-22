«العمل» تختتم دورة تدريبية علي التسويق الإلكتروني لشباب قنا

اختتمت مديرية العمل بمحافظة قنا الدورة التدريبية الأولى في مجال التسويق الإلكتروني في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك لمدة 22 يوما، والذي تضمن إستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء التسويقي، فى إطار الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة ووظائف المستقبل التي تطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية، وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحسين مستويات معيشتهم.

وأوضحت المديرية أنه تم تنظيم الدورة التدريبية في مجال التسويق الإلكتروني بمركز التدريب المهني بقفط، ولمدة 22 يوما وقد تميزت الفعاليات بوجود نخبة من المتدربين المتميزين والمهتمين بتحسين مهاراتهم في التسويق الرقمي، وقد شهد ختام الدورة مدير المديرية، ومحمد علي وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب ، و أحمد حسين أخصائي التوجيه ورئيس اللجنة النقابية.

وأضاف مدير المديرية أن الدورة التدريبية تضمنت برامج مكثفة بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذا للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة .