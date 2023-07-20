«العمل» تبدأ دورات تدريبية للشباب والفتيات على التفصيل والخياطة والكهرباء بالوادي الجديد

أطلقت وزارة العمل دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية وذلك بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمةومبادرة “مهنتك مستقبلك”، وكذلك متابعة تنفيذ الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة.

وتأتى تلك الدورات المهنية في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة بالقرى الأكثر احتياجا تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على مهن يطلبها سوق العمل في المحافظات، مع إعطاء مزيد من الاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكينهم اقتصاديا من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم أعضاء فاعلين فى المجتمع.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديدة، أن يتم العمل على تكثيف الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، في إطار خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023 / 2024، حيث تم بدء برنامج تدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة مدته شهر يشمل جوانب نظرية وعملية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم بعد إنتهاء فترات التدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه في السياق نفسه تم بدء تنفيذ دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات بواقع 10 متدربات على التفصيل والخياطة لمدة شهر،بواقع 150 ساعة تدريبية، و 10 متدربين على كهرباء التوصيلات لمدة 15 يوما بواقع 60 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربون في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للالتحاق بفرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترة التدريب داخل شركات ومصانع القطاع الخاص.