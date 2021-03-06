العملة السعودية تحافظ على مستوياتها مقابل الجنيه المصري

بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية

تواصل عملة المملكة العربية السعودية الريال في استقراره لليوم الثاني علي التوالي مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات الخميس الماضي، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

وتستعرض جريدة “المال” عبر التقرير التالي أسعار العملات مقابل الجنيه في السوق المحلية خلال التقرير التالي، لتأتي أسعار الريال علي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

ويحافظ الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري على اسعاره مقابل الجنيه، اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك الأهلي في تعاملات اليوم إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وبين تقرير المال اليوم على اسعار العملات وصول سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية التداولات اليوم، ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. صرف اليورو اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وبحسب آخر التحديثات وصلت أسعار صرف الريال السعودي داخل البنوك الإسلامية.. بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، للأفراد والشركات، 4.09 جنيه و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وعن اسعار الريال داخل أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي CIB، مقابل الجنيه المصري بلغ مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية، داخل البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بينما بلغت مستويات شراء وبيع العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بالبنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للأفراد والشركات إلى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.