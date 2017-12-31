العملة الإفريقية على خطى السوق العربية المشتركة

صعوبات كبرى تعوق تحقيقهاعبد العال: الفكرة تعود للثمانينيات وآليات التنفيذ غائبة فى الوقت الحالي مدير خزانة بأحد البنوك: يجب تقييم تجربة «اليورو» أولا قبل تدشين عملة مشابهةأمنية إبراهيميرى خبراء القطاع المصرفى أن تطبيق نظام عملة أفريقية موحدة على أرض الواقع شيء صعب المنال، لغياب مقو

صعوبات كبرى تعوق تحقيقها

عبد العال: الفكرة تعود للثمانينيات وآليات التنفيذ غائبة فى الوقت الحالي

مدير خزانة بأحد البنوك: يجب تقييم تجربة «اليورو» أولا قبل تدشين عملة مشابهة

أمنية إبراهيم

يرى خبراء القطاع المصرفى أن تطبيق نظام عملة أفريقية موحدة على أرض الواقع شيء صعب المنال، لغياب مقومات وآليات تنفيذ ذلك سواء على صعيد حجم التبادل التجارى أو التفاوت والتباين الشديد بين اقتصادات القارة والقدرات العسكرية والبنية الاقتصادية لكل دولة، علاوة على وجود اختلافات سياسية واضحة وكذا الانتماءات الدولية.

ورجح الخبراء أن ينتهى الحديث عن الوصول لعملة أفريقية موحدة لنفس ما انتهى إليه الحديث عن العملة العربية أو الخليجية أو السوق المشركة، والتى لم يظهر منها شيء للنور، مشيرين إلى أن تلك التصريحات التى يتم تداولها بالمنتديات والمؤمرات الدولية المهمة يتم إطلاقها للاستهلاك السياسى.

وأكدوا ضرورة إعادة تقييم التجربة الأوروبية جيداً قبل اتخاذ أى قرار فعلى، خاصة أنها عانت حالياً من مشاكل مالية متكررة دفعت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى نهاية المطاف.

وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤخراً بأن الحكومات الإفريقية لديها رغبة لإحداث تكامل اقتصادى، وعليها بذل مزيد من الجهد لتذليل العقبات نحو هذا الهدف، وهو الدور الذى تقوم به مصر حالياً، مشيرا إلى أن هناك هدفا كبيرا وهو الوصول إلى عملة أفريقية موحدة.

وأشار عامر إلى أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا ولحين الوصول إلى هذا الهدف يجب العمل بجدية والتواصل مع الدول الإفريقية، وأن مصر تضع ذلك على رأس أولوياتها.

وأضاف فى تصريحات على هامش منتدى الاستثمار «أفريقيا 2017»، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن أفريقيا هى المستقبل وهى فرصتنا للتمويل وتمثل سوقا كبيرة لصادراتنا، والفرصة متاحة لذلك فى ظل التنافسية الكبيرة للصادرات بعد تحرير سعر الصرف.

وأكد أنه تم التواصل مع الدول المختلفة على المستوى الإفريقى من خلال الرغبة والقدرة على توفير المعلومات ومعرفة مطالب الأسواق الإفريقية، كما تم استحداث إدارة جديدة بالبنك المركزى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع إفريقيا، إضافة لإعادة هيكلة بنك تنمية الصادرات المصرى بفكر جديد لدعم الصادرات المصرية.

قال رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إن تطبيق نموذج العملة الموحدة يتطلب توافر عدة مقومات تكاد تكون معدومة فى الوقت الحالى أهمها على الأطلاق حجم تبادل تجارى عالى جداً بين دول الاتحاد الإفريقى، فمن غير المنطقى أن يكون حجم التعاون بين تلك الدول أقل من حجم التجارة مع أمريكا وروسيا.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبى على سبيل المثال التعاون التجارى بينها مرتفع جدا، وشراء منتج من دولة قريبة يعمل على توفير وتقليل تكلفة استيراده لتحقيق منافع اقتصادية، لافتا إلى أن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية عن حجم التجارة البينية وهو وجود تقارب فى الأداء والمعايير الاقتصادية وعدم وجود تفاوت واضح بين الدول، خاصة أن وجود عملة موحدة يلغى الدور الفعال للبنوك المركزية فى تلك الدول ليحل محلها بنك مركزى اتحادى يرسم سياسة نقدية موحدة للدول الأعضاء.

وأضاف أن فكرة تطبيق عملة موحدة للدول الإفريقية تواجه عدة صعوبات، نظرا لكونها قارة ناشئة تعانى أغلب دولها من مشاكل اقتصادية وعجز مرتفع فى موازناتها، وكل دولة لديها أجندة خاصة لإصلاح هيكلها الاقصادى، كما أن هناك دولا لم تبدأ بعد فى تبنى برنامج للإصلاح الاقصادى.

وأكد ضرورة إعادة تقييم التجربة الأوروبية فى هذا الشأن قبل اتخاذ أى قرار مماثل لتدشين عملة موحدة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يعانى من مشاكل عدة فى الوقت الحالى، رغم أن لديه كافة المقومات المتمثلة فى حجم التبادل التجارى المرتفع واقتراب الحدود الجغرافية التى تخفض من تكلفة التجارة البينية.

وأوضح أن رغم كل ذلك فإن بعض دول الاتحاد الأوروبى تعانى من أزمات مالية منها إيطاليا واليونان، وهو ما دفع بريطانيا للانسحاب من الاتحاد فى نهاية المطاف، مشيرا إلى أن اختلاف الخصائص الديموغرافية بين دول القارة الإفريقية يضع تحديات صعبة فى طريق تطبيق نموذج العملة الموحدة، أو توحيد السياسات الاقتصادية، لاختلاف أنماط سكان القارة وثقافتهم بين مجتمع نمطه إنتاجى وآخر استهلاكى، وأن تأسيس نظام نقدى موحد يتطلب توحيد الأنماط.

وقال إن الأزمة التى تعانى منها بعض دول الاتحاد الأوروبى سببها وجود سياسة نقدية موحدة ملزمة للدول أعضاء الاتحاد مما يكبل الأعضاء من اتخاذ خطوات منفردة لتبنى خطط إنقاذ اقتصادية على غرار ما فعلت أمريكا وقت الأزمة المالية فى 2008 عندما لجأت لطباعة البنكنوت وشراء الكيانات الاقتتصادية التى تعرضت للانهيار للمساعدة فى إنقاذ اقتصادها ثم التخارج من السوق مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع ودوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن هذا الخيار غير متاح للدول الأوروبية إذ إنها ملزمة بتطبيق سياسة نقدية موحدة وفقاً لمستهدفات التضخم ومستوى معروض نقدى محدد.

وأكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ضرورة وجود تقارب سياسى واقتصادى بين الدول الإفريقية قبل الشروع فى طرح فكرة توحيد السياسة النقدية والاقتصادية وإنشاء بنك مركزى واحد يتولى شئون إدارة السياسة النقدية للدول الأعضاء، نظراً للتباين الشديد الموجود حالياً بين دول القارة الإفريقية من الناحية الاقتصادية وكذا العسكرية.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الإفريقى تعانى من تفاوت ملحوظ فى الانتماءات الدولية والعلاقا السياسية الخارجية، وكذا القدرات العسكرية والموارد الاقتصادية، كما أن بعض الدول تعانى من ضعف شديد فى هيكل وبنية الاقتصاد.

وأضاف أن التجربة الأوروبية فى تدشين عملة موحدة “اليورو” رغم كل النجاحات التى حققتها فى مراحل سابقة إلا أن الاتحاد يعانى مؤخراً من مشاكل مالية مزمنة فى ظل مواجهة بعض الأعضاء أزمات مالية طاحنة، وهو ما يعنى عدم نجاح تجربة توحيد السياسة النقدية والعملة الموحدة.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الحديث عن تدشين عملة إفريقية موحدة يتطلب تحقيق وحدة وتكامل اقتصادى بين الدول الإفريقية يبدأ بتوحيد التوجهات السياسية ثم الأهداف الاقتصادية يليها تأسيس نظام نقدى موحد.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول على هامش اجتماعات الاتحاد النقدى الإفريقى فى الثمانينات، للعمل على تدشين عملة موحدة للدول أعضاء الاتحاد بحلول 2023 وكان من بين الدول الموقعة على البروتوكول مصر التى أبدت تحفظات على موعد الطرح، ورأت وقتها أن التنفيذ الفعلى يحتاج لفترة أطول لتهيئة الأوضاع وتوفير المناخ المناسب.

وأوضح أن فكرة وجود عملة موحدة ليست جديدة ومدروسة مسبقاً إلا أن أدوات ومتطلبات تنفيذها ليست متوفرة فى الوقت الحالي؛ لعدة أسباب أهمها أن أغلب الاقتصادات الإفريقية هشة ومفككة بعد الاستعمار، علاوة على عدم وجود علاقات قوية بين الدول وتدنى حجم التجارة البينية بينها.

وقال عبد العال إن حلم وجود عملة إفريقية موحدة يمكن تحقيقه ولكن فى الأمد الطويل، إذا ما تم وضع خطة محكمة المعالم لتنفيذ ذلك فعلياً لخلق واقع للوحدة الاقتصادية بين دول القارة، تبدأ بتفيذ شبكة طرق ربط بين الدول وتسهل عمليات نقل البضائع لتنشيط حجم التجارة البينية، وكذا انتقال وتدفق رؤوس الأموال والأفراد.

وأضاف عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن تطبيق فكرة العملة الموحدة على أرض الواقع له عدة فوائد منها وجود احتياطى نقدى موحد قوى يدعم تجنب أى اهتزازات للعملة حال مقابلة أحد الدول مشكلات أو عثرات مالية مثلما نرى اليورو وعدم تأثره بوضوح مما حدث فى بعض دول الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن تدشين عملة إفريقية موحدة يواجه عقبات وتحديات كبرى نظرا للاختلافات السياسية بين دول القارة والانتماءات الدولية فنرى أن الناطقين بالفرنسية انتماؤهم لفرنسا بينما الناطقين بالإنجليزية انتمائهم أعلى لبريطانيا، كما أن هناك تباينا فى علاقات الدول المنتجة للذهب واليورانيوم بروسيا وأمريكا.

وعن الحديث مسبقا عن تأسيس سوق عربية مشتركة وكذا عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجى أو عملة عربية موحدة قال عبد العال، إن أغلب تلك التصريحات تتم بدافع الاستهلاك السياسى ولكن تطبيقها على أرض الواقع صعب لتفاوت قوى ومراكز الدول وعدم وجود توازن من ناحية المقومات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكذا موارد كل دولة.

وقال خبير مصرفى فضل عدم ذكر اسمه، إن مثل هذه التصريحات عن إطلاق عملة موحدة أو سوق مشتركة تأتى فى إطار الاستهلاك السياسى على هامش المنتديات والمؤتمرات الدولية، ولا ترقى للتنفيذ الفعلى فى نهاية المطاف.

وأضاف أن غياب المقومات والعوامل تعوق رسم خطط واضحة المعالم للوصول لفكرة توحيد النظام النقدى، كما أن كل دولة منشغلة بالمشاكل التى يعانى منها اقتصادها ومن ضمنها مصر، ولا يوجد مجال للحديث عن تكامل اقصادى فى ظل علاقات ضعيفة مترهلة بين الدول الإفريقية بعضها البعض، كما أن حجم التبادل التجارى داخل القارة هزيل جداً ولا يرقى لأى تعاون اقتصادى ونقدى جاد.