العملات المشفرة.. هل تكون سلاح روسيا في مواجهة العقوبات الغربية

نسبت “إنترفاكس” لـ إيفان تشيبسكوف رئيس قسم السياسات المالية بوزارة المالية قوله: “تجري مناقشات جادة حول فكرة استخدام العملات الرقمية في المعاملات المتعلقة بالتسويات الدولية”.

ويختلف المسؤولون الروس حول كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية واستخدامها في البلاد في ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزي لفرض حظر تام عليها.

ورغم احتدام المناقشات منذ شهور، وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع تقنين العملات المشفرة كوسيلة للدفع عاجلا أم آجلا، فإنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء.

ونقلت صحيفة “فيدوموستي” الروسية أمس الجمعة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن وزارة المالية تناقش إضافة أحدث اقتراح حول المدفوعات الدولية إلى نسخة محدثة من مشروع قانون.

وقال تشيبسكوف إن السماح باستخدام العملات المشفرة كوسيلة لتسوية المعاملات التجارية الدولية من شأنه أن يساعد في مواجهة تأثير العقوبات الغربية التي جعلت وصول روسيا إلى آليات الدفع التقليدية عبر الحدود “محدودا”.

روسيا تضفي الصبغة القانونية على العملات المشفرة عاجلا أو آجلا

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، يوم الأربعاء، إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلاً أو آجلاً على العملات المشفرة كأداة للدفع.

سئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلاً “السؤال هو متي يحدث هذا؟ وكيف سيجري تنظيمه؟.. الآن وقد أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه”.

أضاف: “عاجلاً أو آجلاً هذا سيجري تنفيذه في شكل أو آخر”.

ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخراً إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة، بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.

وتفرض الدول الغربية بالتنسيق فيما بينها عقوبات على روسيا، طالت بداية من الشركات ووسائل الإعلام إلى رجال الأعمال والسياسيين، لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا.

ويناقش الاتحاد الأوروبي فرض حزمة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء، لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني.