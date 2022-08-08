العملات الرقمية تكسب 70 مليار دولار الإثنين

شهدت أسعار العملات الرقيمة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلة مكاسب قوية تجاوزت 70 مليار دولار، بعد نزول القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستويات قرب 1.05 تريليون دولار خلال تعاملات أمس الأحد، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفع سوق العملات الرقمية، اليوم الإثنين، إلى مستويات 1.12 تريليون دولار بمكاسب سوقية بلغت 70 مليار دولار تزامنا مع ارتفاع بيتكوين قرب مستويات المقاومة الهامة عند 24 ألف دولار.

الخوف قائم

ولا يزال مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index الذي يقيس نفسية المتعاملين في سوق العملات المشفرة قرب مستويات 30 نقطة التي تعبر عن الخوف بين المتداولين.

وانخفض مؤشر الخوف والجشع من جديد بعدما فرط سوق العملات المشفرة في نحو 12 نقطة بفعل تراجعات بيتكوين، وذلك وفقًا لمؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index خلال تعاملات أمس بداية الأسبوع نزولا إلى مستويات 30 نقطة.

وبعدما ارتفع مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index خلال تعاملات الأربعاء الماضي بواقع 3 نقاط جديدة إلى مستويات 34 نقطة مبتعدًا خطوة أخرى عن مستويات الفزع الشديد، نزل المؤشر ذاته خلال تعاملات الخميس إلى مستويات 30 نقطة مقابل وصوله إلى أعلى مستوياته منذ طلع أبريل الماضي عند 42 نقطة حينما نجحت بيتكوين في الاقتراب من مستويات 25 ألف دولار.

بيتكوين

ارتفعت بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 4% وصولا إلى مستويات قرب الـ 24 ألف دولار بعد تداولات دون مستويات 23 ألف دولار في وقت سابق من تعاملات الأحد والتعاملات المبكرة اليوم.

ويرى خبير التشفير الشهير مايكل فان دي بوب أن بيتكوين وصلت إلى مستويات سعرية مغرية للغاية.

إيثريوم

وارتفعت إيثريوم 3% إلى مستويات 1.73 ألف دولار بينما زادت بنسبة 2.5% خلال أسبوع وبنسبة 41% خلال شهر، بينما زادت بينانس كوين بنسبة 6% إلى مستويات 328 دولار، بينما ترتفع بنسبة 15% خلال الأسبوع.

وارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم 2% إلى مستويات 0.377 دولار بينما لا تزال تنخفض قليلا خلال الأسبوع، وارتفعت كاردانو 5% إلى مستويات 0.54 دولار بينما ترتفع 4%.