«العمرو للمقاولات» تنفذ أعمال البنية التحتية لصالح «المجتمعات العمرانية» والبنك الدولى

كشف المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة العمرو للمقاولات ، عن تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك البنك الدولى بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 600 مليون جنيه مع بداية عام 2021.

وأضاف – خلال تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال المياه والصرف الصحى ببعض أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ومنها أجهزة مدن «حدائق أكتوبر، أكتوبر، والنوبارية الجديدة».

وتابع، أن شركته أسند إليها كذلك تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بالبنك الدولى فى الدقهلية وكفر الشيخ.

وأشار إلى أن شركته تقوم بتنفيذ الأعمال لصالح المشروعات التى تتبناها الدولة، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمجموعة من القرى بمركز الفرافرة بالوادى الجديد ضمن مبادرة “حياة كريمة” التى تتبناها الدولة بتكلفة تقدر بحوالى 130 مليون جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

ووجه «السيسى» بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع فى الريف المصرى، أخذاً فى الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالى نصف سكان مصر.

على جانب آخر، عبر «السيد» عن تفاؤله بعودة قطاع المقاولات إلى نشاطه المعهود خلال عام 2021 وأن يعوض تراجعه خلال العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

وشدد على أهمية المشروعات التى تتبناها الدولة خاصة مشروعات البنية التحتية والتى تفتح المجال لشركات المقاولات للتنافس فى إسناد تلك المشروعات لها.

وطالب بأن تقدم البنوك كافة التيسيرات والدعم لشركات المقاولات حتى تتمكن من تسيير أعمالها.