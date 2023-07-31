«العمدة» للثروة الحيوانية تستورد 100 بقرة هولشتاين ألمانى مطلع 2024

تعتزم شركة «العمدة» للثروة الحيوانية استيراد الأبقار الهولشتانين الألمانية بنحو 100 رأس مطلع يناير 2024 بهدف مضاعفة رؤوس الماشية داخل المزرعة والوصول بها إلى 300 رأس، وفقا لتصريحات فتحى العمدة رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن شركة «العمدة» تعمل فى صناعة الألبان منذ أكثر من 15 عاما وتقوم باستيراد الأبقار الألمانية والأمريكية بهدف التوسع فى الإنتاج والتوزيع على المصانع والشركات المتخصصة فى صناعة الجبن.

قال العمدة إن شركته تملك فى الوقت الحالى من 180 إلى 200 بقرة هولشتاين ألمانى ومع دخول الرسالة الجديدة سيصل إجمالى عدد الأبقار لحوالى 300 رأس.

ولفت إلى أن متوسط إنتاج الأبقار من الألبان يوميا يبلغ 2.5 طن ، ومع وصول الـ100 رأس الجديدة سيقفز إجمالى الإنتاج لحوالى 5.5 طن.

وأضاف «العمدة» أن متوسط سعر الرأس الواحدة التى تم التعاقد عليها يبلغ حوالى 115 ألف جنيه بقيمة إجمالية فى حدود 11 مليون جنيه ، لافتا إلى أنه من المزمع استقبال الأبقار الجديدة فى ميناء دمياط ويتم وضعها فى حجر لمدة 33 يوما للتأكد من خلوها من أية أمراض.

وأشار إلى أن الهدف من استيراد الأبقار هو تغطية السوق المحلية من الكميات المطلوبة من الألبان واللحوم ، لافتا إلى أن شركته تقوم بتوريد الألبان المنتجة يوميا إلى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال صناعة منتجات الألبان ومن أبرزها «دومتى وعبور لاند».

وتابع «العمدة» أن متوسط سعر كيلو اللبن فى الوقت الحالى بلغ حوالى 17 جنيها للكيلو، متوقعا ارتفاع أسعاره الفترة المقبلة ليصل ليصل إلى ما يتراوح من 20 – 21 جنيها بالتزامن مع تراجع الإنتاجية فى فصل الصيف وزيادة الطلب من الشركات الغذائية.

أكد العمدة أن شركته تنفذ خطة توسعة داخل المزرعة من خلال إضافة مساحة جديدة حوالى 8 آلاف متر ليصبح إجمالى المزرعة حوالى 15 ألف مترا.

ولفت إلى أن الهدف من التوسعة الجديدة هو توفير مساحات كبيرة للأبقار المستوردة نظرا لأن تلك الأبقار لها طبيعة خاصة فى التربية وتحتاج إلى مساحات واسعة قدر الإمكان، موضحا أنه من المزمع إقامة حظائر جديدة بالإضافة إلى استيراد محلب ، فضلا عن التجهيزات اللازمة للمبردات والمراوح التى لابد من توافرها.

وأضاف أن خطة التوسعة التى تجريها شركته فى الوقت تبلغ تكلفتها حوالى 9 ملايين جنيها ليصبح إجمالى الاستثمارات الجديدة فى استيراد الأبقار وتوسعة المزرعة حوالى 20 مليون جنيه.