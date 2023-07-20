«العمدة جروب» تعتزم توريد 5 آلاف طن بطاطس تصنيعية لـ«ببسيكو» بقيمة 40 مليون جنيه

تعتزم شركة «العمدة جروب» الزراعية توريد حوالي 5 آلاف طن من محصول البطاطس التصنيعية إلى شركة «ببسيكو» بقيمة إجمالية حوالي 40 مليون جنيه، الموسم المقبل، وفقًا لتصريحات مصارد مسئولة داخل الشركة، لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة أنشئت منذ أكثر من 10 أعوام، وتعمل في استصلاح الأراضي الزراعية، وانتهت من استصلاح وزراعة حوالي 2200 فدان في الوادي الجديد، السنوات الماضية، لزراعتها بمحاصيل البطاطس والفاصوليا والبصل للتصدير إلى السوق العربية والأوروبية.

ووفقًا للمصادر، فإن الشركة انتهت من إبرام التعاقد من «ببسيكو» لتوريد الكمية المطلوبة إليها على عدة مراحل على أن تشمل كل مرحلة حوالي 500 طن.

وأضافت المصادر، لـ«المال»، أن الشركة انتهت، الشهر الحالي، من توريد 4 آلاف طن من محصول البطاطس التصنعية إلى شركة بيبسيكو «شيبسي»، والتي تم التعاقد عليها، الموسم الماضي، لافتة إلى أن متوسط سعر توريد الطن الواحد بلغ حوالي 6 آلاف و600 جنيه، بإجمالى مبيعات 25 مليون جنيه.

وانتهت شركة «العمدة جروب» الزراعية من تصدير 30 ألف طن من الحاصلات الزراعية إلى السوق الأوروبية والأفريقية والعربية، الموسم الحالي، بقيمة إجمالية ملايين دولار دولار، مقابل 19 ألف طن، الموسم الماضي.

«رئيس الشركة»: زراعة نحو 2500 فدان في محافظة الوداي الجديد مطلع شهر أكتوبر 2023

في سياق متصل، أكد إبراهيم العمدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن شركته تبدأ زراعة نحو 2500 فدان في محافظة الوداي الجديد بمحاصيل: القمح والبنجر والنباتات الطبية والعطرية مطلع شهر أكتوبر 2023.

وقال «العمدة» إنه تم تقسيم المساحة على زراعة 1000 فدان من محصول القمح، بالإضافة إلى 1000 فدان من محصول البنجر، فضلًا عن زراعة حوالي 500 فدان بالنباتات العطرية والطبية،

لافتًا إلى أن الهدف من عملية الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية بالمحاصيل الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة لمضاعفتها.

وأضاف العمدة، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه تم الانتهاء من عملية استصلاح الـ2500 فدان من خلال إقامة البنية التحتية لكامل المساحة، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 9 آبار مياه، بعمق 750 مترًا؛ لتوفير المياه اللازمة للأرض المزمع زراعتها مطلع أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن شركته تنتج تقاوي القمح بالتعاون مع قطاع الأمن الغذائي، ومن ثم يسهم في توفير التقاوي المطلوبة لعملية زراعة الأرض الخاصة بالشركة،

لافتًا إلى أنه من المزمع التعاقد من كبرى الشركات المنتِجة لمحاصيل البنجر والنباتات العطرية لتوريد التقاوي المطلوبة لزراعة نحو 1500 فدان منها.

وأوضح أن شركته انتهت، العام الحالي، من إنتاج نحو 100 طن من تقاوي القمح، إذ إنه من المزمع توزيعها على المزراعين في مختلف المحافظات من أصناف: «سخا 95»، من خلال التعاقدات التي تُجريها الوكلاء في تلك المحافظات مع الشركة، لافتًا إلى أن شركته تستهدف توزيع تقاوي بقيمة حوالي 2 مليون جنيه، الموسم المقبل.

وتمتلك الشركة 2 محطة للفرز والتعبئة، بمساحة إجمالية 20 ألف متر، بالإضافة إلى 6 ثلاجات لحفظ الحاصلات الزراعية قبل تصديرها إلى الخارج، إذ إن عملية فرز البطاطس قبل تصديرها تتم يدويًّا لعدم جراحتها من الخارج، وهذا غير مطلوب في الأسواق الخارجية.