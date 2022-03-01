العلي: قطاع الطيران يستحوذ على 4% من الناتج العالمي.. و35% من التجارة عادت بالفعل

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي في “مجموعة العربية للطيران أن استثمارات قطاع الطيران تمثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي حول العالم بحسب اخر احصاءات.

وأوضح العلي – خلال كلمته بالقمة العربية للطيران اليوم الثلاثاء والمقامة في إمارة رأس الخيمة في دولة الامارات – أن قطاع الطيران العربي لا زال يسيطر على حصة متواضعة من استثمارات القطاع حول العالم ما يعزز من ضرورة الدخول بشكل أكبر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن نحو 35% من حجم التجارة في قطاع الطيران بدأت تعود إلى مستويات ما قبل كورونا وان أكثر من 500 مليون شخص بداو في ممارسة أعمالهم بالفعل لافتا إلى ان هناك منافسة جيدة على تطوير الصناعة بين العاملين بالمجال.

وافتتح الشيخ سعود بن فيصل آل سعود عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم راس الخيمة اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة التاسعة من قمة العرب للطيران، الحدث المتخصص في قطاع الطيران والسياحة في المنطقة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وتقام الدورة الحالية للقمة تحت شعار “طريق القطاع نحو التعافي”، ويجتمع فيها المئات من خبراء القطاع الدوليين والمحليين وممثلي وسائل الإعلام لمناقشة مجموعة متنوعة من موضوعات الطيران والسياحة.

ويتضمن جدول أعمال القمة في يومها الأول ورش عمل تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالممارسات الإقليمية والدولية لقطاعات السياحة والطيران والمطارات وغيرها.

وتنعقد القمة الرئيسية اليوم 1 مارس بمشاركة عدد من المتحدثين في القطاع، وتتضمن جلسات حوارية لمناقشة واقع النقل الجوي والسياحة في العالم العربي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ويجتمع الحدث عدد من قادة الطيران والسياحة لمناقشة سبل ازدهار شركات الطيران، والنماذج التشغيلية الجديدة، وقصص النجاح المرتكزة على الخبرات والمعارف الفريدة لهذه الشركات.

وتجمع القمة تحت مظلتها أيضاً العديد من خبراء السياحة لمناقشة الآفاق المستقبلية لهذا القطاع، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش أخرى حول استدامة المطارات، ووجهات المستقبل، وتوقعات المسافرين.

وتهدف دورة هذا العام إلى وضع خارطة طريق للتعافي بعد جائحة “كوفيد-19″، ونشر الرسائل الأبرز الناجمة عن مناقشة الموضوعات والقضايا المهمة، وتبادل المعارف لمساعدة لاعبي القطاع على توحيد جهودهم للارتقاء بقطاعي الطيران والسياحة.

وتنعقد نسخة عام 2022 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وعدد من شركاء القطاع الدوليين مثل “إيرباص”، و”سي إف إم”، و”العربية للطيران” و”Turkish Technic”، و”كولينز” وغيرهم.