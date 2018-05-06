العليا للحج: قبول تظلم 157 شركة تعرضت لجزاءات خلال الفترة الماضية

دعاء محمود:قال مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إنه تم قبول تظلم نحو 157 شركة سياحية كانت تعرضت لجزاءات خلال الفترة الماضية، كما تم توقيع جزاءات جديدة علي 31 شركة.وأضاف خلال مؤتمر إعلان القرعة الإلكترونية للحج السياحي، أن إجمالي عدد الشركات ا

دعاء محمود:





قال مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إنه تم قبول تظلم نحو 157 شركة سياحية كانت تعرضت لجزاءات خلال الفترة الماضية، كما تم توقيع جزاءات جديدة علي 31 شركة.

وأضاف خلال مؤتمر إعلان القرعة الإلكترونية للحج السياحي، أن إجمالي عدد الشركات التي قامت بادخال الحد الاقصي المسموح به للتسجيل في الحج الاقتصادي للمستوي الأول بلغ 100 شركة ، أما المستوي الثاني 93 شركة والمستوي الثالث 51 شركة بإجمالي 244 شركة بزيادة 31.5 %.

وتابع ان عدد الشركات التي قامت بادخال الحد الاقصي المسموح به للتسجيل في الحج البري بلغت في للمستوي الأول 132 شركة ، اما المستوي الثاني 86 شركة والمستوي الثالث 55 شركة بإجمالي 273 شركة بزيادة 41.3 %.