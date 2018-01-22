العليا للانتخابات: ارتفاع عدد التوكيلات الرئاسية إلى 710 ألف

سلوى عثمان:أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، ثانى أيام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أن توكيلات التأييد التى سجلتها مكاتب الشهر العقارى، منذ 9 يناير الجارى، بلغت أكثر من 710.000 توكيل، فى حين لم يتقدم أيا من المرشحين المحتملين بأوراقه للجنة حتى الآن.وأوضحت الهيئة، أن 48 منظمة محلية ودول

سلوى عثمان:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، ثانى أيام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أن توكيلات التأييد التى سجلتها مكاتب الشهر العقارى، منذ 9 يناير الجارى، بلغت أكثر من 710.000 توكيل، فى حين لم يتقدم أيا من المرشحين المحتملين بأوراقه للجنة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، أن 48 منظمة محلية ودولية، تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات، بواقع 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، مشيرة إلى أن فحص أوراق 21 منظمة، أوضح أنها تستوفى الشروط، ويجرى حاليا فحص بقية الأوراق.

على صعيد حملات دعم المرشحين، شهدت الساعات القليلة الماضية، انقساما بين أعضاء حزب الدستور، وذلك بعد صدور بيانا منسوبا لأعضاء هيئة العليا بدعم الفريق سامى عنان، فى حين أكد خالد داوود، رئيس الحزب، أن استفتاء شامل تم التصويت عليه أظهر موافقة %60 من الأعضاء على تأييد خالد على، فى حين قرر %40 مقاطعة الانتخابات.

كانت لجنة شئون الأحزاب قد أعلنت، فى وقت سابق، خلو منصب الممثل القانونى لحزب الدستور، على خلفية نزاع داخلى على رئاسته بين خالد داوود، ود.أحمد عبد الفتاح، وقام الأول ومناصروه برفع دعوى أمام القضاء الإدارى، لحسم الأمر.

فى الوقت ذاته أطلقت حملة خالد على، أمس، بالتعاون مع أعضاء بحزب الدستور، حملة بعنوانى، التوكيلات تجمعنا،، أمام مقار الشهر العقارى بعشرة محافظات، كما أعلنت عن ورود شكاوى بوجود أشخاص لا علاقة لهم بها، يقومنون بجمع التوكيلات، بمحافظات القليوبية، والمنوفية، وطالبت الحملة داعمى مرشحها بالنزول لاستكمال التوكيلات.

من جانبه قال الدكتور حازم حسنى، المتحدث الرسمى باسم حملة الفريق سامى عنان، إنها مازالت فى مرحلة استيفاء أوراق الترشح، ولن يتم الإعلان عن أيه تفاصيل قبل ذلك، كما أعلن أنه من المتوقع أن يتقدم الفريق عنان بأوراق ترشحه، من خلال جمع 25 ألف توكيل، لأن أغلب نواب البرلمان وقعوا على تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن تبقى منهم، لمرشحين أخرين، على حد تعبيره، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن موعد تقدم الفريق عنان بأوراقه الأسبوع المقبل.

فى سياق متصل، عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، لإعلان إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، والتسهيلات التى أعدتها اللجنة العليا للانتخابات لهم.