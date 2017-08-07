العليا لحماية الشواطئ توافق على 41 مشروعا استثماريا

المال ـ خاص: قال المهندس على كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن اللجنة العليا لحماية الشواطئ، وافقت على 41 طلباً من إجمالى 45 تقدمت بها جهات حكومية وخاصة، لإقامة عدد من المشروعات السياحية والاستثمارية الضخمة على سواحل محافظات، السويس، وبورسعيد، ومطروح، وجنوب سيناء، و

المال ـ خاص:

قال المهندس على كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن اللجنة العليا لحماية الشواطئ، وافقت على 41 طلباً من إجمالى 45 تقدمت بها جهات حكومية وخاصة، لإقامة عدد من المشروعات السياحية والاستثمارية الضخمة على سواحل محافظات، السويس، وبورسعيد، ومطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر والبحيرة، والإسكندرية.

وتضم اللجنة العليا، وزراء الموارد المائية والرى، والسياحة، والإسكان، والآثار والبيئة، والدفاع، والتنمية المحلية.

وأضاف «كمال»، أنه تم إرجاء 4 موافقات، لحين قيام الجهات طالبة التراخيص باستكمال باقى المستندات والموافقات المطلوبة، موضحاً أنه سيتم عرضها مرة أخرى بالجلسة المقبلة للجنة العليا، واتخاذ القرار المناسب فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.

وأشار إلى أن الموافقات السالفة، تتضمن إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، ومارينا دولى لليخوت بالسويس، وإقامة ممشى بحرى وآخر ساحلى مواز لخط الشاطئ، واستغلال نطاق حرم الشاطئ، بإقامة منشآت خفيفة، كما شملت إقامة فندق شعبى بمدينة القصير بالبحر الأحمر، فضلا عن حفر آبار استكشافية برية، وإقامة مركز للألعاب المائية بالمحافظة نفسها.

ولفت إلى أن موافقة وزارة الرى وهيئة حماية الشواطئ، على إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ستساهم فى دفع حركة العمل والتيسير على المستثمرين، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتنمية السياحية، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وقال إنه جار توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لعمل مخطط عام للمنطقة الاستثمارية المحصورة بين الطريق الدولى، ومناطق الحماية المخطط لحمايتها بطول 26 كم لحماية المناطق المنخفضة بمساحة 16 ألف فدان.

ومن المقرر تنفيذ أعمال حماية للحواجز الغاطسة، لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية فى المنطقة، من بئر مسعود حتى السلسلة وذلك لاستحداث شواطئ جديدة، والحفاظ على طريق الكورنيش وإمكانية توسعته فى المستقبل.