«العليان جروب» و«ADQ» و«مبادلة» تقتنص حصة فى صفقة «نتورك إنترناشيونال»

اقتنصت كل من مجموعة العليان السعودية التابعة لصندوق الاستثمار السعودي، وشركة أبوظبى القابضة ADQ ومبادلة للاستثمار، حصة بلغت %30 بواقع 10% لكل منها، فى صفقة بيع مجموعة “نتورك إنترناشيونال”.

وقال الدكتور رضا هلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة نتورك انترناشيونال – أفريقيا، إن صفقة بيع المجموعة قدرت بنحو 2.7 مليار دولار لصالح عدد من المستثمرين.

وتابع إن هيكل المساهمين يضم حاليا شركة بروكفيلد الكندية، وبنك أبوظبى الأول بواقع 30 % تقريبا لكل منهما، بالإضافة إلى 10 % لكل من العليان جروب، وأبوظبى القابضة ومبادلة الإماراتيتين، وماستر كارد.

وكانت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول أعلنت فى يونيو الماضى عن توصلها لاتفاق بشأن الاستحواذ على شركة Network International Holdings “نتورك إنترناشونال” لمدفوعات بطاقات الائتمان والمدرجة فى بورصة لندن مقابل 2.2 مليار جنيه إسترلينى (حوالى 2.7 مليار دولار)، بالتعاون مع عدد من المستثمرين.

وأكد هلال فى تصريحات لـ” المال” أن “نتورك إنترناشيونال” لا تزال مقيدة فى بورصة لندن حتى آخر العام الجاري.

وتوصلت مجموعة الاستثمار الكندية “بروكفيلد” إلى اتفاق لدفع 400 بنس لكل سهم نقدا للاستحواذ على “نتورك إنترناشونال” ومقرها الإمارات، وهو ما يمثل علاوة بـ 64 % على سعر إغلاق 12 أبريل الماضي، وهو تاريخ بدء فترة العرض.

وتعمل “نتورك” التى يقع مقرها فى دبى – وهى مدرجة فى بورصة لندن منذ أبريل 2019 – فى قطاع الخدمات المالية والمدفوعات، فى 50 دولة بينها الإمارات، ومصر، والأردن، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا.

وأوضح هلال أن صفقة بيع نتورك إنترناشيونال مقابل هذه القيمة الكبيرة تؤكد على ثقة المستثمرين الجدد فى قدرة المجموعة على التطور وأن لديها فرصة كبيرة لتحقيق معدلات نمو متسارعة.

وأفاد بأن هناك 3 نقاط جوهرية يمكن النظر إليها تتعلق بـ”نتورك إنترناشيونال” بداية من تواجدها فى المنطقة الصحيحة وهى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تمتلك أعلى نسبة من المواطنين الذين ليس لديهم تعامل مع الخدمات البنكية، ثانيا المدفوعات الإكترونية التى تعد من أكبر مجالات الأعمال تحقيقا للنمو مقارنة بالمجالات الأخرى، إذ أن عدد مستخدمى البطاقات والشراء “أونلاين” فى تزايد مستمر.

ثالثا، أن الطبيعة الديمغرافية وعدد السكان الهائل فى الشرق الأوسط وأفريقيا أغلبهم من الشباب الذين يطمحون ويتطلعون إلى توافر خدمات بنكية سهلة ومتاحة فى كل وقت. وأشار إلى أن ماكينات نقاط البيع pos تم إطلاقها مؤخرا فى مصر على عكس السوق الإماراتية والأردنية التى تمتلك نتورك فى هاتين السوقين أكثر من 250 ألف ماكينة، مضيفا أن عدد نقاط البيع منذ طرحها فى السوق المصرية وحتى الآن بلغ 2000 ماكينة، ونستهدف الوصول إلى 100 ألف خلال عامين، وهى جزء من استثماراتنا إلى جانب جلب التكنولوجيا الجديدة إلى السوق المصرية إذ رصدنا نحو مليار جنيه لها