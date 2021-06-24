العلمين الجديدة تستعد لتنظيم أول مهرجان للهجن

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تجرى حاليا الاستعدادات على قدم وساق بالمحافظة لإقامة أول مهرجان للهجن بمدينة العلمين، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في عُرس تراثي كبير يليق بتاريخ وتراث محافظة مطروح .

وأكد الدكتور حمد شعيب رئيس لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة ومنسق عام المهرجان، حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتبنيه لفكرة تنظيم مهرجان للهجن بالمحافظة على غرار مهرجانات الهجن الدولية يشارك في فعالياتها محبو وهواة رياضات ركوب الهجن لاستثمار الهجن التي تشتهر بها المحافظة في تنشيط ودعم السياحة الصحراوية مع الحفاظ على التراث والهوية الثقافية لأبناء البادية.

وتم الاتفاق على إقامة مضمار للسباقات بمدينة العلمين، وآخر بمدينة السلوم يتم إعدادهما حاليا.

وأكد محافظ مطروح على وضع كل إمكانيات المحافظة ودعمها لإنجاح هذا المهرجان بهدف التسويق والترويج للمحافظة ووضعها على خريطة هذا النوع من السباقات،

وفى سياق آخر اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر تحت شعار ( الشباب وريادة الأعمال والأمن القومى ) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام و الدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب وأعضاء الإتحاد العام لمراكز شباب مصر ، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الاحمر واسوان وجنوب وشمال سيناء والوادى الجديد ومطروح.